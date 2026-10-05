Henrique Mecabô conquista 714 votos em Ubiratã e fica entre os cinco mais votados para deputado federal

Eleito pelo Paraná, candidato do NOVO liderou a votação do partido no município e superou nomes como Paranhos, Zeca Dirceu e Sargento Fahur.

Henrique Mecabô (NOVO) recebeu 714 votos em Ubiratã nas eleições de domingo, 4 de outubro de 2026, e terminou como o quinto candidato a deputado federal mais votado no município. Com as 66 seções eleitorais totalizadas, sua votação representou 5,07% dos 14.079 votos nominais válidos registrados para o cargo, conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A diretoria do Partido NOVO em Ubiratã é presidida por Duda, empresário do ramo de móveis e decoração, também ligado à Faculdade Uningá. A vice-presidência é ocupada por Fábio Augusto Celestino, do Portal Ubiratã Online, que também atua como servidor público.

A votação municipal foi liderada por Ricardo Barros (PP), com 3.201 votos, seguido de Hermes Frangão Parcianello (UNIÃO), com 2.725. Marcio Pacheco (REPUBLICANOS) ficou em terceiro, com 1.580 votos, e Pedro Lupion (REPUBLICANOS) ocupou a quarta posição, com 1.199. Mecabô encerrou a disputa local 485 votos atrás de Lupion.

Entre os candidatos do NOVO, Mecabô alcançou a maior votação em Ubiratã. Seus 714 votos superaram os 498 de Jeffrey Chiquini e os 318 de Guilherme Kilter. A vantagem sobre Chiquini foi de 216 votos, equivalente a uma votação 43,37% maior. Mecabô concentrou 42,65% dos votos nominais recebidos pelos candidatos do partido no município.

O resultado também colocou Mecabô à frente de Paranhos (PSD), que recebeu 315 votos; Zeca Dirceu (PT), com 272; Beto Richa (PSDB), com 245; e Sargento Fahur (PL), com 239. Na comparação, Mecabô obteve mais que o dobro da votação de Paranhos, Zeca Dirceu e Beto Richa, além de quase três vezes o total de Fahur.

No conjunto do Paraná, Mecabô foi eleito deputado federal com 65.706 votos, integrando a bancada de quatro parlamentares eleitos pelo NOVO. Também conquistaram vagas pelo partido Jeffrey Chiquini, Guilherme Kilter e Paulo Martins. Chiquini liderou a votação estadual, com 425.399 votos.

A comparação evidencia a diferença entre o desempenho municipal e o estadual: enquanto Chiquini e Kilter foram os dois mais votados do Paraná, Mecabô ficou à frente de ambos em Ubiratã. A quinta colocação citada neste artigo corresponde exclusivamente aos votos recebidos no município.

Lista completa dos 30 deputados federais eleitos pelo Paraná

Os eleitos representarão o estado na Câmara dos Deputados a partir de 1º de fevereiro de 2027. A relação abaixo está organizada pela votação estadual.

Deputado federal eleito Partido Votos no Paraná Jeffrey Chiquini NOVO 425.399 Guilherme Kilter NOVO 269.832 Sargento Fahur PL 242.643 Ana Júlia PT 184.691 Beto Preto PSD 177.032 Zeca Dirceu PT 160.650 Rosangela Moro PL 146.417 Aliel Machado PV 118.691 Renato Freitas PT 115.227 Delegado Matheus Laiola UNIÃO 113.690 Pedro Lupion REPUBLICANOS 109.874 Felipe Francischini PODEMOS 106.907 Carol Dartora PT 101.823 Paranhos PSD 99.070 Ricardo Barros PP 94.050 Leandre PSD 90.185 Paulo Litro UNIÃO 88.601 Toninho Wandscheer PP 88.157 Da Costa do Perdeu Piá PODEMOS 86.070 Tião Medeiros PP 85.951 Marcelo Belinati PP 83.906 Arilson Chiorato PT 77.671 Vermelho PL 72.166 Sergio Souza MDB 69.791 Henrique Mecabô NOVO 65.706 Luizão Goulart PSD 63.480 Newton Bonin REPUBLICANOS 54.935 Delegado Francischini PL 53.207 Ricardo Arruda PL 51.663 Paulo Martins NOVO 44.029

Fonte da relação estadual: resultados do TSE reproduzidos por UOL e Itatiaia, com 100% das seções totalizadas. Consulta em 5 de outubro de 2026.