Henrique Mecabô conquista 714 votos em Ubiratã e fica entre os cinco mais votados para deputado federal

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Eleito pelo Paraná, candidato do NOVO liderou a votação do partido no município e superou nomes como Paranhos, Zeca Dirceu e Sargento Fahur.
Henrique Mecabô (NOVO) recebeu 714 votos em Ubiratã nas eleições de domingo, 4 de outubro de 2026, e terminou como o quinto candidato a deputado federal mais votado no município. Com as 66 seções eleitorais totalizadas, sua votação representou 5,07% dos 14.079 votos nominais válidos registrados para o cargo, conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A diretoria do Partido NOVO em Ubiratã é presidida por Duda, empresário do ramo de móveis e decoração, também ligado à Faculdade Uningá. A vice-presidência é ocupada por Fábio Augusto Celestino, do Portal Ubiratã Online, que também atua como servidor público.
A votação municipal foi liderada por Ricardo Barros (PP), com 3.201 votos, seguido de Hermes Frangão Parcianello (UNIÃO), com 2.725. Marcio Pacheco (REPUBLICANOS) ficou em terceiro, com 1.580 votos, e Pedro Lupion (REPUBLICANOS) ocupou a quarta posição, com 1.199. Mecabô encerrou a disputa local 485 votos atrás de Lupion.
Entre os candidatos do NOVO, Mecabô alcançou a maior votação em Ubiratã. Seus 714 votos superaram os 498 de Jeffrey Chiquini e os 318 de Guilherme Kilter. A vantagem sobre Chiquini foi de 216 votos, equivalente a uma votação 43,37% maior. Mecabô concentrou 42,65% dos votos nominais recebidos pelos candidatos do partido no município.
O resultado também colocou Mecabô à frente de Paranhos (PSD), que recebeu 315 votos; Zeca Dirceu (PT), com 272; Beto Richa (PSDB), com 245; e Sargento Fahur (PL), com 239. Na comparação, Mecabô obteve mais que o dobro da votação de Paranhos, Zeca Dirceu e Beto Richa, além de quase três vezes o total de Fahur.
No conjunto do Paraná, Mecabô foi eleito deputado federal com 65.706 votos, integrando a bancada de quatro parlamentares eleitos pelo NOVO. Também conquistaram vagas pelo partido Jeffrey Chiquini, Guilherme Kilter e Paulo Martins. Chiquini liderou a votação estadual, com 425.399 votos.
A comparação evidencia a diferença entre o desempenho municipal e o estadual: enquanto Chiquini e Kilter foram os dois mais votados do Paraná, Mecabô ficou à frente de ambos em Ubiratã. A quinta colocação citada neste artigo corresponde exclusivamente aos votos recebidos no município.
Lista completa dos 30 deputados federais eleitos pelo Paraná
Os eleitos representarão o estado na Câmara dos Deputados a partir de 1º de fevereiro de 2027. A relação abaixo está organizada pela votação estadual.
|Deputado federal eleito
|Partido
|Votos no Paraná
|Jeffrey Chiquini
|NOVO
|425.399
|Guilherme Kilter
|NOVO
|269.832
|Sargento Fahur
|PL
|242.643
|Ana Júlia
|PT
|184.691
|Beto Preto
|PSD
|177.032
|Zeca Dirceu
|PT
|160.650
|Rosangela Moro
|PL
|146.417
|Aliel Machado
|PV
|118.691
|Renato Freitas
|PT
|115.227
|Delegado Matheus Laiola
|UNIÃO
|113.690
|Pedro Lupion
|REPUBLICANOS
|109.874
|Felipe Francischini
|PODEMOS
|106.907
|Carol Dartora
|PT
|101.823
|Paranhos
|PSD
|99.070
|Ricardo Barros
|PP
|94.050
|Leandre
|PSD
|90.185
|Paulo Litro
|UNIÃO
|88.601
|Toninho Wandscheer
|PP
|88.157
|Da Costa do Perdeu Piá
|PODEMOS
|86.070
|Tião Medeiros
|PP
|85.951
|Marcelo Belinati
|PP
|83.906
|Arilson Chiorato
|PT
|77.671
|Vermelho
|PL
|72.166
|Sergio Souza
|MDB
|69.791
|Henrique Mecabô
|NOVO
|65.706
|Luizão Goulart
|PSD
|63.480
|Newton Bonin
|REPUBLICANOS
|54.935
|Delegado Francischini
|PL
|53.207
|Ricardo Arruda
|PL
|51.663
|Paulo Martins
|NOVO
|44.029
Fonte da relação estadual: resultados do TSE reproduzidos por UOL e Itatiaia, com 100% das seções totalizadas. Consulta em 5 de outubro de 2026.