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Henrique Mecabô (NOVO)

Henrique Mecabô conquista 714 votos em Ubiratã e fica entre os cinco mais votados para deputado federal

  • Tempo de Leitura3 minutos

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Henrique Mecabô (NOVO)
Henrique Mecabô (NOVO)
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Eleito pelo Paraná, candidato do NOVO liderou a votação do partido no município e superou nomes como Paranhos, Zeca Dirceu e Sargento Fahur.

Henrique Mecabô (NOVO) recebeu 714 votos em Ubiratã nas eleições de domingo, 4 de outubro de 2026, e terminou como o quinto candidato a deputado federal mais votado no município. Com as 66 seções eleitorais totalizadas, sua votação representou 5,07% dos 14.079 votos nominais válidos registrados para o cargo, conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A diretoria do Partido NOVO em Ubiratã é presidida por Duda, empresário do ramo de móveis e decoração, também ligado à Faculdade Uningá. A vice-presidência é ocupada por Fábio Augusto Celestino, do Portal Ubiratã Online, que também atua como servidor público.

A votação municipal foi liderada por Ricardo Barros (PP), com 3.201 votos, seguido de Hermes Frangão Parcianello (UNIÃO), com 2.725. Marcio Pacheco (REPUBLICANOS) ficou em terceiro, com 1.580 votos, e Pedro Lupion (REPUBLICANOS) ocupou a quarta posição, com 1.199. Mecabô encerrou a disputa local 485 votos atrás de Lupion.

Entre os candidatos do NOVO, Mecabô alcançou a maior votação em Ubiratã. Seus 714 votos superaram os 498 de Jeffrey Chiquini e os 318 de Guilherme Kilter. A vantagem sobre Chiquini foi de 216 votos, equivalente a uma votação 43,37% maior. Mecabô concentrou 42,65% dos votos nominais recebidos pelos candidatos do partido no município.

O resultado também colocou Mecabô à frente de Paranhos (PSD), que recebeu 315 votos; Zeca Dirceu (PT), com 272; Beto Richa (PSDB), com 245; e Sargento Fahur (PL), com 239. Na comparação, Mecabô obteve mais que o dobro da votação de Paranhos, Zeca Dirceu e Beto Richa, além de quase três vezes o total de Fahur.

No conjunto do Paraná, Mecabô foi eleito deputado federal com 65.706 votos, integrando a bancada de quatro parlamentares eleitos pelo NOVO. Também conquistaram vagas pelo partido Jeffrey Chiquini, Guilherme Kilter e Paulo Martins. Chiquini liderou a votação estadual, com 425.399 votos.

A comparação evidencia a diferença entre o desempenho municipal e o estadual: enquanto Chiquini e Kilter foram os dois mais votados do Paraná, Mecabô ficou à frente de ambos em Ubiratã. A quinta colocação citada neste artigo corresponde exclusivamente aos votos recebidos no município.

Lista completa dos 30 deputados federais eleitos pelo Paraná

Os eleitos representarão o estado na Câmara dos Deputados a partir de 1º de fevereiro de 2027. A relação abaixo está organizada pela votação estadual.

Deputado federal eleitoPartidoVotos no Paraná
Jeffrey ChiquiniNOVO425.399
Guilherme KilterNOVO269.832
Sargento FahurPL242.643
Ana JúliaPT184.691
Beto PretoPSD177.032
Zeca DirceuPT160.650
Rosangela MoroPL146.417
Aliel MachadoPV118.691
Renato FreitasPT115.227
Delegado Matheus LaiolaUNIÃO113.690
Pedro LupionREPUBLICANOS109.874
Felipe FrancischiniPODEMOS106.907
Carol DartoraPT101.823
ParanhosPSD99.070
Ricardo BarrosPP94.050
LeandrePSD90.185
Paulo LitroUNIÃO88.601
Toninho WandscheerPP88.157
Da Costa do Perdeu PiáPODEMOS86.070
Tião MedeirosPP85.951
Marcelo BelinatiPP83.906
Arilson ChioratoPT77.671
VermelhoPL72.166
Sergio SouzaMDB69.791
Henrique MecabôNOVO65.706
Luizão GoulartPSD63.480
Newton BoninREPUBLICANOS54.935
Delegado FrancischiniPL53.207
Ricardo ArrudaPL51.663
Paulo MartinsNOVO44.029

Fonte da relação estadual: resultados do TSE reproduzidos por UOL e Itatiaia, com 100% das seções totalizadas. Consulta em 5 de outubro de 2026.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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