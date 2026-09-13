Candidatos à Presidência intensificam campanha com agendas pelo Brasil: veja o que fizeram no último fim de semana

A reta final da corrida eleitoral brasileira ganha fôlego com as agendas intensas dos candidatos à Presidência, que percorreram diferentes Estado entre sábado e domingo.

Os presidenciáveis aproveitaram o último fim de semana para reforçar o contato com o eleitorado, realizar caminhadas, participar de reuniões e gravar programas para a televisão. Os temas centrais das discussões incluíram o combate à corrupção, a segurança pública e propostas voltadas para a juventude.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a movimentação dos candidatos refletiu estratégias distintas, desde atos de rua até reuniões internas de planejamento, em um momento decisivo da disputa pelo comando do Palácio do Planalto.

Lula mantém foco em críticas ao STF e combate a fraudes

Em Curitiba, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o vazamento seletivo de investigações e comentou o sigilo de processos envolvendo o Banco Master. Lula afirmou: “Eu pedi pra liberar todo o processo, vamos deixar nu pra saber quem é que está por trás disso”.

O petista também destacou ações de seu governo contra fraudes no INSS, mencionando a recuperação de valores desviados. No domingo, ele encerrou o dia com uma reunião online com militantes, participando da mobilização nacional denominada Dia 13 com Lula.

Flávio Bolsonaro e Augusto Cury exploram agendas regionais

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) cumpriu uma agenda extensa pelo Rio de Janeiro, passando por cidades como Cabo Frio e Magé. Ele defendeu propostas como a redução da maioridade penal e a flexibilização de regras ambientais. Sobre o Judiciário, prometeu indicar nomes que “respeitem a Constituição” e sejam contra o aborto.

Já Augusto Cury (Avante), que realizou caminhada no Mercado Municipal de São Paulo, apresentou-se como uma “transição” frente à velha política. O psiquiatra, que circulou com uma camiseta com os dizeres “Nem Picanha, nem fuzil”, focou seu discurso no apoio a famílias endividadas e na necessidade de renovação nos quadros políticos.

Cenário dos demais candidatos

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), apresentou avanços em seu quadro de saúde e recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava internado com pneumonia desde a última quinta-feira. Enquanto isso, outros candidatos como Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) tiveram agendas mais restritas ou internas.

Houve também candidatos que não registraram compromissos públicos de campanha no período, como Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Renan Santos (Missão), Rui Costa Pimenta (PCO), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP).

Perguntas Frequentes

Por que o candidato Ronaldo Caiado não participou da campanha no fim de semana?

O candidato estava internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde quinta-feira (10), devido a um diagnóstico de pneumonia, recebendo alta apenas no domingo (13).

Qual foi o posicionamento de Lula sobre o Banco Master?

Lula defendeu a transparência total nas investigações, solicitando a liberação do sigilo dos processos para que a população tenha acesso às informações sobre os envolvidos.

Quais propostas Flávio Bolsonaro destacou para os jovens?

O candidato defendeu a possibilidade de obtenção da carteira de motorista a partir dos 16 anos, programas de incentivo ao empreendedorismo e a redução da maioridade penal para crimes graves.

Como Augusto Cury se posicionou perante os eleitores em São Paulo?

Cury apresentou propostas para famílias endividadas e criticou a política atual, descrevendo-a como um “manicômio”, e defendeu ser uma alternativa de transição.

Todos os candidatos tiveram agenda pública no fim de semana?

Não. Diversos candidatos, incluindo Romeu Zema, Rui Costa Pimenta e Samara Martins, não divulgaram agendas públicas de campanha para o período citado pelas fontes.