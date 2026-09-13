Erro de arbitragem no clássico: Pro Ref admite falha em gol de Haaland que garantiu vitória do Manchester City sobre o United

A Pro Ref, entidade que supervisiona a arbitragem na Premier League, admitiu publicamente que houve um erro de avaliação no gol marcado por Erling Haaland.

O lance garantiu a vitória do Manchester City por 1 a 0 sobre o Manchester United, no clássico disputado em Old Trafford. A informação foi confirmada pelo jornalista inglês Rob Harris, da Sky News, segundo ge veiculada pelo ge.

A jogada ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo. Haaland balançou as redes, mas o lance foi inicialmente invalidado por impedimento. Após análise do VAR, a decisão foi revertida e o gol acabou validado para os visitantes.

A controvérsia central girou em torno da participação de Enzo Fernández no lance. Embora o meio-campista estivesse em posição de impedimento, o VAR entendeu que ele não tocou na bola, o que gerou questionamentos sobre a influência em outros jogadores.

O reconhecimento da falha pela arbitragem

A Pro Ref emitiu um comunicado oficial informando que o VAR não considerou adequadamente o provável impacto da posição de Enzo Fernández sobre o defensor Lisandro Martínez. A entidade afirmou que deveria ter recomendado uma revisão no monitor.

O comunicado da entidade esclareceu que, como Enzo Fernández não tocou na bola, a infração seria considerada subjetiva. Contudo, o VAR falhou ao ignorar a interferência visual ou física do atleta na ação do zagueiro do Manchester United.

Impacto no resultado do clássico

O gol de Haaland foi o único da partida, mantendo os 100% de aproveitamento do Manchester City na Premier League após quatro rodadas. O time de Pep Guardiola superou a adversidade de jogar com um homem a menos desde os 23 minutos do primeiro tempo.

A expulsão de Phil Foden, após um lance com Bruno Fernandes, não impediu que o City saísse de Old Trafford com os três pontos. O Manchester United, por sua vez, estacionou nos quatro pontos na tabela de classificação do campeonato.

Diálogo com o Manchester United

Em uma tentativa de transparência, a Pro Ref informou que entrou em contato com a diretoria do Manchester United logo após o jogo. A entidade classificou o ocorrido como um erro de julgamento e prometeu realizar uma revisão interna do incidente.

A decisão tomada durante a partida gerou intensas reclamações por parte dos jogadores do United e também foi alvo de críticas públicas do ex-jogador Gary Neville, que questionou a condução da arbitragem no lance polêmico.

Perguntas Frequentes

Por que o gol de Haaland foi inicialmente anulado? O gol foi anulado por uma marcação de impedimento no campo, mas o VAR identificou que Haaland estava em posição legal no momento do passe.

Qual foi o erro admitido pela arbitragem? A Pro Ref admitiu que o VAR falhou ao não avaliar o impacto da posição de Enzo Fernández sobre o defensor Lisandro Martínez, o que exigiria uma revisão no monitor.

Enzo Fernández tocou na bola no lance do gol? Não. Segundo a entidade, ficou estabelecido que o jogador não tocou na bola, tornando a infração de impedimento um caso de interpretação subjetiva.

O Manchester City jogou com um jogador a menos? Sim. O City teve Phil Foden expulso aos 23 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu segurar o resultado de 1 a 0 até o apito final.

O Manchester United recebeu algum pedido de desculpas? Sim, a Pro Ref entrou em contato com o clube após a partida para reconhecer o erro de julgamento e comunicar que uma revisão do lance será feita.