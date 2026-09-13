Temporais se afastam e frio começa a avançar no Paraná, prevê Simepar
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Simepar prevê queda de temperatura com mínimas de até 4°C no Sul e redução das tempestades; chuvas voltam de forma pontual durante a semana.
Os temporais que provocaram estragos em “diversas cidades paraenses” estão se afastando do Paraná, e uma massa de ar mais fria passa a influenciar o estado, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).
O instituto indica que, na terceira semana de setembro, as temperaturas podem chegar a 4°C em municípios do Sul, como General Carneiro e Palmas. A semana começa com pouca amplitude térmica, mas a distribuição de máximas e mínimas muda ao longo dos dias.
Previsão para a semana
Segunda-feira (14): tempo instável, sobretudo nas áreas mais ao norte e leste do estado, com menor probabilidade de tempestades. Previsão de chuvas fracas a moderadas e acumulados pontuais acima de 30 mm. Temperaturas amenas/baixas e discreta amplitude térmica.
Terça-feira (15): instabilidades gradualmente se afastam do Paraná com o avanço de um ar mais frio na retaguarda de um novo sistema frontal. No Leste, a nebulosidade permanece mais persistente devido à circulação marítima.
Quarta-feira (16): tempo estável no interior, com sol entre nuvens. Na faixa leste (região metropolitana de Curitiba e litoral), a circulação marítima favorece aumento de nuvens e chuviscos.
Quinta-feira (17): ventos de oceano seguem favorecendo chuva isolada e de fraca intensidade sobre a faixa leste. No interior, não se descartam pancadas de chuva com trovoadas isoladas.
Sexta-feira (18): sensação térmica tende a ficar mais amena, conforme indicado pelo Simepar.