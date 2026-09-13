Temporais se afastam e frio começa a avançar no Paraná, prevê Simepar

Simepar prevê queda de temperatura com mínimas de até 4°C no Sul e redução das tempestades; chuvas voltam de forma pontual durante a semana.

Os temporais que provocaram estragos em “diversas cidades paraenses” estão se afastando do Paraná, e uma massa de ar mais fria passa a influenciar o estado, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O instituto indica que, na terceira semana de setembro, as temperaturas podem chegar a 4°C em municípios do Sul, como General Carneiro e Palmas. A semana começa com pouca amplitude térmica, mas a distribuição de máximas e mínimas muda ao longo dos dias.

Previsão para a semana