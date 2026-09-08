Candidatos ao governo do Paraná concentram agenda em entrevistas e eventos religiosos

Na terça (8 de setembro de 2026), candidatos registraram gravações, entrevistas e celebrações religiosas; alguns não divulgaram agenda, segundo o G1.

Segundo o G1, os candidatos ao governo do Paraná marcaram compromissos de campanha em Curitiba e no interior do estado nesta terça-feira (8 de setembro de 2026), com atividades que incluíram gravações para o horário eleitoral, entrevistas e participação em celebrações religiosas.

Atividades por Candidatos

Requião Filho (PDT) : esteve em Irati para o lançamento de um comitê eleitoral e concedeu entrevista à Rádio Najuá; em seguida viajou a Ponta Grossa, onde participou do lançamento de outro comitê e deu entrevistas ao jornal Diário dos Campos e ao portal Mareli Martins, segundo o G1.

: esteve em Irati para o lançamento de um comitê eleitoral e concedeu entrevista à Rádio Najuá; em seguida viajou a Ponta Grossa, onde participou do lançamento de outro comitê e deu entrevistas ao jornal Diário dos Campos e ao portal Mareli Martins, segundo o G1. Sandro Alex (PSD) : visitou o Centro de Amparo Jesus Maria José, em São José dos Pinhais; gravou material para o programa eleitoral; concedeu entrevistas à CNT e à TVCI; e agendou um jantar com voluntários sociais em Curitiba, no bairro Santa Felicidade, conforme o G1.

: visitou o Centro de Amparo Jesus Maria José, em São José dos Pinhais; gravou material para o programa eleitoral; concedeu entrevistas à CNT e à TVCI; e agendou um jantar com voluntários sociais em Curitiba, no bairro Santa Felicidade, conforme o G1. Sérgio Moro (PL) : gravou programas para o horário eleitoral pela manhã e participou, durante a tarde, da procissão e da missa de encerramento da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na Catedral Basílica da capital, segundo o G1.

: gravou programas para o horário eleitoral pela manhã e participou, durante a tarde, da procissão e da missa de encerramento da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na Catedral Basílica da capital, segundo o G1. Alexandre Salomão (Mobiliza) : agendou uma live com correligionários para o período da noite, de acordo com o G1.

: agendou uma live com correligionários para o período da noite, de acordo com o G1. Adriano Funileiro (PCO) : não divulgou a agenda de campanha para o dia, informou o G1.

: não divulgou a agenda de campanha para o dia, informou o G1. Luiz França (Missão), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (Unidade Popular): não tiveram compromissos públicos de campanha registrados na reportagem, segundo o G1.

O G1 lembra que a campanha eleitoral de 2026 começou em 16 de agosto, quando os candidatos passaram a poder pedir votos e realizar atividades de campanha. As eleições terão primeiro turno em 4 de outubro e, se necessário, segundo turno em 25 de outubro, segundo G1.