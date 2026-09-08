Pai é preso suspeito de matar filha de 5 anos enquanto ela dormia em Ramilândia (PR)

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na manhã de 8 de setembro de 2026 suspeito de matar a filha de 5 anos enquanto ela dormia em Ramilândia, no oeste do Paraná. A polícia informou que o homem confessou o crime e declarou que agiu para atingir a mãe da criança.
A vítima foi encontrada asfixiada pela avó paterna, que havia saído para o supermercado por volta das 10 horas e deixou a menina dormindo. Profissionais de saúde foram chamados ao local e confirmaram o óbito.
Segundo o 2º tenente Rafael de Jesus, o suspeito afirmou estar sob efeito de drogas quando cometeu o crime. A avó paterna encontrou a criança deitada, notou alteração na fisionomia e acionou o serviço médico. A vítima apresentava sinais na região do pescoço, conforme a corporação.
A Polícia Militar informou que encontrou o homem ainda dentro da casa; ele não resistiu à prisão e foi levado à delegacia de Matelândia, cidade vizinha.
O delegado Emanoel Almeida disse que, inicialmente, o suspeito relatou ter tido um surto psicótico com ideiações religiosas. Em seguida, afirmou aos policiais que matou a criança para atingir a mãe dela.
segundo G1, o homem deverá responder pelo crime de vicaricídio. Segundo a definição apresentada na matéria, vicaricídio é o homicídio cometido contra uma pessoa próxima a uma mulher — como filhos, pais, dependentes ou enteados — com a finalidade exclusiva de causar sofrimento, controle ou punição psicológica a essa mulher. A reportagem também informou que a pena prevista para o crime varia de 20 a 40 anos de reclusão
As informações deste texto foram obtidas junto à reportagem publicada pelo G1.