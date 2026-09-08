Pai é preso suspeito de matar filha de 5 anos enquanto ela dormia em Ramilândia (PR)

Homem de 30 anos confessou o crime, disse estar sob efeito de drogas e afirmou que queria atingir a mãe; ele deverá responder por vicaricídio.

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na manhã de 8 de setembro de 2026 suspeito de matar a filha de 5 anos enquanto ela dormia em Ramilândia, no oeste do Paraná. A polícia informou que o homem confessou o crime e declarou que agiu para atingir a mãe da criança.

A vítima foi encontrada asfixiada pela avó paterna, que havia saído para o supermercado por volta das 10 horas e deixou a menina dormindo. Profissionais de saúde foram chamados ao local e confirmaram o óbito.

O que as autoridades relataram

Segundo o 2º tenente Rafael de Jesus, o suspeito afirmou estar sob efeito de drogas quando cometeu o crime. A avó paterna encontrou a criança deitada, notou alteração na fisionomia e acionou o serviço médico. A vítima apresentava sinais na região do pescoço, conforme a corporação.

A Polícia Militar informou que encontrou o homem ainda dentro da casa; ele não resistiu à prisão e foi levado à delegacia de Matelândia, cidade vizinha.

Versões do suspeito

O delegado Emanoel Almeida disse que, inicialmente, o suspeito relatou ter tido um surto psicótico com ideiações religiosas. Em seguida, afirmou aos policiais que matou a criança para atingir a mãe dela.

Possível enquadramento criminal

segundo G1, o homem deverá responder pelo crime de vicaricídio. Segundo a definição apresentada na matéria, vicaricídio é o homicídio cometido contra uma pessoa próxima a uma mulher — como filhos, pais, dependentes ou enteados — com a finalidade exclusiva de causar sofrimento, controle ou punição psicológica a essa mulher. A reportagem também informou que a pena prevista para o crime varia de 20 a 40 anos de reclusão

As informações deste texto foram obtidas junto à reportagem publicada pelo G1.