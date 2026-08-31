Candidatos ao governo do Paraná realizam agendas com entrevistas e eventos em diversas regiões

Os candidatos ao governo do Paraná estiveram em atividade intensificada nesta segunda-feira (31), cumprindo agendas de campanha em diferentes regiões do estado e também fora dele. As atividades incluíram entrevistas, presenças em eventos institucionais, visitas a entidades e transmissões ao vivo, conforme divulgado pelos canais oficiais de campanha.

O cumprimento dessas agendas marca a primeira fase da campanha eleitoral iniciada oficialmente no dia 16 de junho, quando os candidatos passaram a ter autorização da Justiça Eleitoral para pedir votos, realizar comícios, caminhadas e divulgar propostas em rádio, TV e internet.

Atividades dos candidatos no Paraná

No início do dia, Requião Filho (PDT) concedeu uma entrevista à rádio Banda B, com transmissão pela internet, momento no qual apresentou a proposta de redução do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para micro e pequenas empresas do Paraná, caso seja eleito. Ele também confirmou sua participação no ciclo de entrevistas promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba.

Sandro Alex (PSD) iniciou suas atividades no Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado do Paraná, em Curitiba. O candidato realizou ao longo do dia gravações, concedeu entrevistas a uma emissora de televisão e a um portal de notícias, e participou da posse do novo reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Também estão previstas visitas institucionais a empresas.

Presenças de outros candidatos

Sérgio Moro (PL) cumpriu agenda fora do Paraná, em São Paulo, participando do congresso de segurança pública organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Seu último compromisso do dia foi uma participação em podcast.

Alexandre Salomão (Mobiliza) realizou entrevistas, visitas à Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e conduziu uma live durante o dia. Luiz França (Missão) também realizou uma live, gravou material para televisão e participou do ciclo de entrevistas do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, evento que contou ainda com a presença confirmada de Samuel Mattos (PSTU).

Contexto das Eleições de 2026 no Paraná

O processo eleitoral deste ano terá o primeiro turno realizado em 4 de outubro e um eventual segundo turno marcado para 25 de outubro. O Paraná conta com oito candidatos oficialmente definidos na disputa pelo governo estadual. As agendas de campanha são parte fundamental para a apresentação de propostas e articulação política, além de aproximar os candidatos dos eleitores e entidades locais.

Perguntas frequentes

Quando iniciou oficialmente a campanha eleitoral de 2026?

A campanha eleitoral de 2026 iniciou em 16 de junho, conforme autorização da Justiça Eleitoral para pedir votos e realizar atividades como comícios, debates e divulgação nas mídias.

Quais candidatos participaram do ciclo de entrevistas no Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba?

Requião Filho (PDT), Luiz França (Missão) e Samuel Mattos (PSTU) confirmaram presença no ciclo de entrevistas realizado pelo sindicato.

Qual compromisso Sérgio Moro cumpriu fora do Paraná?

Sérgio Moro participou do congresso de segurança pública promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e participou de um podcast em São Paulo.