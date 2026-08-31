Jorge Pinheiro perde carteira com documentos na Colônia São Francisco

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Um internauta comunicou à CGN que perdeu uma carteira com documentos em nome de Jorge Pinheiro na Colônia São Francisco.
Quem encontrar a carteira ou tiver informações sobre o paradeiro pode entrar em contato pelo número (45) 99815-4133, conforme divulgação feita em 31 de agosto de 2026.
A CGN mantém a editoria de achados e perdidos, que tem como objetivo facilitar a divulgação e a recuperação de objetos, animais ou documentos perdidos ou encontrados. O serviço é totalmente gratuito e acessível a todos pela plataforma https://achadoseperdidos.cgn.app.br/.
A editoria oferece facilidades para quem perdeu algo importante, permitindo publicar o anúncio para ampla divulgação nas redes sociais da CGN, o que aumenta as chances de reencontro.
Da mesma forma, quem encontrar algum item que possa ser de outra pessoa pode registrar essa ocorrência para ajudar na devolução.
Perder documentos pode causar transtornos como impossibilidade de comprovar identidade ou realizar serviços essenciais. Oferecer um canal confiável e gratuito para divulgar essas perdas auxilia a população a minimizar esses impactos rapidamente.
O telefone disponibilizado para contato é o (45) 99815-4133. A participação da comunidade é fundamental para ajudar Jorge Pinheiro a recuperar seus documentos e evitar prejuízos futuros.
Qualquer pessoa que perdeu ou encontrou objetos, documentos ou animais pode usar o serviço gratuitamente.
Basta acessar o site https://achadoseperdidos.cgn.app.br/ e preencher as informações do item perdido ou encontrado.
A divulgação gratuita amplia a exposição do item nas redes sociais da CGN, aumentando a possibilidade de pessoas encontrarem e devolverem o que foi perdido.