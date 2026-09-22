Temporais no Rio Grande do Sul deixam duas mortes e mais de 527 mil pessoas afetadas em diversos municípios

O estado do Rio Grande do Sul enfrenta as consequências de severos temporais que atingiram o território gaúcho nos últimos dias, causando danos materiais e perdas humanas.

A situação de emergência foi agravada por fortes ventos e chuvas intensas, resultando em um balanço preocupante divulgado pelas autoridades locais. O fenômeno climático tem provocado transtornos em diversas regiões do estado desde a última sexta-feira.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a Defesa Civil confirmou que o número de pessoas afetadas pelos eventos climáticos já ultrapassa a marca de mais de 527 mil habitantes em todo o Rio Grande do Sul.

Mortes e desaparecimentos confirmados

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a segunda morte decorrente dos temporais. A vítima é uma adolescente que estava desaparecida no município de Caxias do Sul, onde a chuva chegou a registrar 159,4 milímetros em um único dia.

Além da adolescente, outras três pessoas continuam desaparecidas na mesma cidade. O primeiro óbito registrado no estado foi o de um motociclista em Pelotas, atingido pela queda de fios de alta tensão durante um forte vendaval.

Impactos da infraestrutura e danos materiais

Em Pelotas, a prefeitura reportou que os ventos atingiram 89 km/h, causando destelhamentos, quedas de árvores e postes, além da interrupção do fornecimento de energia elétrica em diversos pontos da cidade.

Os temporais também deixaram três pessoas feridas nas cidades de Aceguá, Caxias do Sul e Santa Maria. No total, foram contabilizadas 151 ocorrências em 146 municípios gaúchos desde a última sexta-feira.

Balanço de desabrigados e estabelecimentos afetados

O levantamento oficial aponta que 413 pessoas estão desabrigadas, enquanto 2.732 estão desalojadas em decorrência das chuvas.

A força das chuvas e dos ventos também comprometeu a estrutura de serviços essenciais, danificando 38 estabelecimentos de ensino e 17 unidades de saúde espalhadas pelas regiões atingidas no estado.

Perguntas frequentes sobre os temporais no RS

Quantas mortes foram confirmadas até o momento? Foram confirmadas duas mortes, uma em Caxias do Sul e outra em Pelotas.

Quantas pessoas foram afetadas pelos temporais? Mais de 527 mil pessoas foram afetadas pelos eventos climáticos em todo o estado.

Qual foi a velocidade máxima do vento registrada? Em Pelotas, o vendaval chegou a alcançar 89 km/h.

Quantos municípios registraram ocorrências? A Defesa Civil contabilizou 151 ocorrências em 146 municípios diferentes.

Há pessoas desaparecidas? Sim, três pessoas seguem desaparecidas no município de Caxias do Sul.