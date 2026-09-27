Candidatos ao governo do Paraná reforçam ações de rua com carreatas e caminhadas

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Candidatos ao governo do Paraná intensificaram neste sábado (26) atividades de rua, como caminhadas e carreatas, em diversas cidades do estado, segundo informações publicadas pelo G1.
Algumas campanhas divulgaram roteiros detalhados; outras equipes informaram que não tinham agenda até o fechamento da reportagem.
Sandro Alex (PSD) concentrou compromissos entre Curitiba, Região Metropolitana, Ponta Grossa e outras cidades. O G1 registrou os seguintes itens da agenda:
Sergio Moro (PL) concentrou atividades em Maringá: uma carreata às 16h (concentração na Avenida Sônia Guerra Nogaroli) e, à noite, às 20h, participação em uma solenidade de entrega de prêmios na Paraná Expo, conforme o G1.
Adriano Funileiro (PCO) dedicou o dia a atividades de apoio à campanha Presidência do partido: às 9h participou de convocação em Curitiba para ato nacional; às 13h reuniu militantes do estado que vão ao evento; e às 20h estava na concentração da caravana para São Paulo, segundo o G1.
Alexandre Salomão (Mobiliza) desenvolveu atividades de campanha em Foz do Iguaçu (Oeste do Paraná), e Samuel Mattos (PSTU) participou de uma roda de conversa aberta à população às 15h, conforme a mesma reportagem.
As equipes de Requião Filho (PDT) e dos candidatos Luiz França (Missão) e Tayná Miessa (UP) não haviam divulgado compromissos até o fechamento da matéria, segundo o G1.
O G1 recorda que a campanha eleitoral de 2026 começou em 16 de agosto, data a partir da qual candidatos podem pedir votos e realizar comícios, caminhadas e outros eventos de campanha. As eleições em primeiro turno estão marcadas para 4 de outubro; um eventual segundo turno está previsto para 25 de outubro, segundo G1.