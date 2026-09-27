Fornecedora da GM e Honda encerra fábrica na Argentina e transfere produção de componentes automotivos para o Brasil

A Adient Automotive Argentina SRL confirmou o fechamento definitivo de sua planta industrial localizada em Pueblo Esther, na província de Santa Fe, encerrando um ciclo de operações que atendia gigantes do setor Automotive.

A decisão da companhia, que é uma das principais Fornecedora de componentes para a General Motors (GM) e a Honda, marca uma alteração significativa na dinâmica de produção regional. A unidade, situada a cerca de 25 quilômetros de Rosario, deixará de fabricar peças automotivas, resultando no desligamento de cerca de 70 funcionários.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o encerramento da fábrica já havia sido antecipado pela empresa em maio deste ano. A próxima semana marcará o fim das atividades industriais no local, que chegou a empregar 230 pessoas em seu período de maior produtividade.

Produção de bancos automotivos muda para o Brasil

Mesmo com o fechamento da unidade argentina, a Adient manterá o contrato comercial com a General Motors. A partir de agora, a fabricação das peças, conhecidas localmente como butacas (bancos automotivos), será centralizada em território brasileiro.

Esses componentes passarão a ser produzidos no Brasil e, posteriormente, serão importados para abastecer a linha de montagem da GM em Alvear, na Argentina. A mudança faz parte de um processo de consolidação industrial que busca otimizar a cadeia de fornecimento da montadora.

Impacto nas operações da Honda e situação dos trabalhadores

Além da GM, a fábrica de Pueblo Esther também era responsável pelo fornecimento de componentes para as operações da Honda em Campana. Com a desativação da planta, a Adient deixa de fabricar localmente os itens que atendiam a ambas as montadoras.

Segundo o Sindicato de Mecânicos e Afins do Transporte Automotor (SMATA), a unidade vinha enfrentando uma redução gradual de pessoal e de volume produtivo desde 2019. A entidade sindical informou que está buscando alternativas para a realocação dos trabalhadores afetados.

Indenizações e novo cenário de importações

A empresa comprometeu-se a pagar as indenizações integrais aos colaboradores desligados, além de um adicional salarial. O encerramento da unidade reflete um cenário de mudanças na indústria Automotive argentina, influenciado pela abertura de importações e pela queda na demanda interna.

A Adient, que foi criada em 2016 após a separação da Johnson Controls, opera atualmente mais de 200 fábricas em 29 países e conta com mais de 60 mil funcionários globalmente, consolidando sua estratégia de produção internacional.

Perguntas Frequentes

Por que a fábrica da Adient em Pueblo Esther foi fechada?

O fechamento ocorre em um cenário de abertura de importações e menor demanda interna, levando a empresa a centralizar a produção de componentes no Brasil.

Quantos funcionários foram desligados com a medida?

Cerca de 70 funcionários, entre sindicalizados e não sindicalizados, perderão seus postos de trabalho com o encerramento das atividades.

Como ficará o fornecimento para a General Motors e a Honda?

A General Motors continuará recebendo os componentes, que agora serão fabricados no Brasil e importados. A relação comercial com as montadoras foi mantida.

O que acontecerá com os trabalhadores demitidos?

A empresa pagará as indenizações legais e um adicional salarial, enquanto o sindicato SMATA busca alternativas para realocar esses profissionais em outras empresas.

Qual era a importância da fábrica para a região?

A unidade chegou a empregar até 230 pessoas no auge de suas atividades, sendo uma peça fundamental no fornecimento de bancos automotivos para a indústria local desde 2016.