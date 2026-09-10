🐾💜 CAPRICHOS PET UBIRATÃ ESTÁ COMPLETANDO 7 ANOS! 🎉

São 7 anos cuidando dos nossos pets com muito carinho, dedicação e amor! 🐶🐱💜

E para comemorar essa história, vem aí uma festa especial! 🎈

📅 19 DE SETEMBRO

⏰ Das 9h às 16h

📍 Caprichos Pet – Ubiratã

Teremos brindes, brincadeiras, desfile, interação, momentos para tirar dúvidas com as veterinárias e muitas surpresas! 🥳🐾

🎁 E tem mais: compartilhe o evento nos Stories e concorra a R$ 500!

💜 Caprichos Pet Ubiratã — 7 anos fazendo parte da vida dos nossos melhores amigos!

📲 WhatsApp: (44) 9970-1287

📸 Instagram: @caprichospet_ubirata

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