Resultado da Quina — concurso 7113

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7113

Dezenas sorteadas:

01 – 32 – 57 – 78 – 80

Data do sorteio: 09/09/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 82 — Prêmio: R$ 8.259,71

3 acertos — Ganhadores: 5.207 — Prêmio: R$ 123,88

2 acertos — Ganhadores: 128.106 — Prêmio: R$ 5,03

Arrecadação: R$ 14.730.393,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7114.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 21.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.