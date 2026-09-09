BICICLETA DESAPARECIDA LEVA POLÍCIA ATÉ DROGAS E TERMINA COM DOIS PRESOS EM CAMP

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🚨 BICICLETA DESAPARECIDA LEVA POLÍCIA ATÉ DROGAS E TERMINA COM DOIS PRESOS EM CAMPINA DA LAGOA
Uma ocorrência iniciada após o desaparecimento de uma bicicleta terminou com dois homens presos e porções de cocaína apreendidas nesta terça-feira (8), em Campina da Lagoa.
Segundo a Polícia Militar, um morador relatou que havia emprestado uma bicicleta vermelha, aro 16, a um conhecido por volta das 19h de segunda-feira (7), mas o veículo não teria sido devolvido.
Durante as buscas, a PM recebeu a informação de que o suspeito teria tentado vender a bicicleta por R$ 50 em um bar, mas a negociação não foi aceita. O homem foi localizado posteriormente trabalhando em um ferro-velho.
Conforme o relato policial, ele admitiu ter se apropriado da bicicleta e afirmou que pretendia conseguir dinheiro ou drogas com o bem.
Ainda segundo a PM, o suspeito contou que havia negociado a bicicleta com outro homem em troca de R$ 20 e cinco buchas de substância análoga à cocaína. As cinco porções foram encontradas no bolso dele e totalizaram 2,46 gramas.
Os policiais foram até a residência do homem apontado como comprador e localizaram a bicicleta em frente ao imóvel. Ele teria confirmado que recebeu o veículo do primeiro envolvido.
Os dois homens foram presos e encaminhados, juntamente com a bicicleta recuperada, a droga apreendida e a vítima, à autoridade policial.
A ocorrência foi apresentada, em tese, pelos crimes de furto simples, receptação e tráfico de drogas. A definição das responsabilidades caberá à investigação e às autoridades competentes.
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