Carro com 226,7 kg de maconha perde o controle em perseguição em Perobal; dois adolescentes apreendidos

Na PR-323, veículo bateu em barranco durante fuga; ocupantes de 17 anos tentaram fugir a pé e foram localizados com apoio de helicóptero.

Um carro carregado com 226,7 kg de maconha perdeu o controle durante uma perseguição Polícia em Perobal, no Noroeste do Paraná, e bateu contra um barranco na PR-323 nesta sexta-feira (18). Dois ocupantes, ambos de 17 anos, abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, mas foram localizados e apreendidos com apoio de um helicóptero, segundo o G1.

Perseguição

De acordo com o G1, a ação foi conduzida pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) da Polícia Militar do Paraná (PMPR), com apoio do Comando de Aviação (Comav) e da Receita Federal. As equipes receberam informações de inteligência sobre um carro em alta velocidade que fazia ultrapassagens perigosas pela rodovia.

Durante a abordagem, os policiais usaram sinais sonoros e luminosos para ordenar a parada, mas o motorista não obedeceu e seguiu em fuga. segundo G1, o veículo chegou a trafegar pela contramão e forçar outros motoristas a realizar manobras para evitar colisões antes de sair da pista e colidir com o barranco.

Apreensão e carga

Ao vistoriar o automóvel, os policiais encontraram fardos de droga no porta-malas e sobre os bancos. A pesagem apontou um total de 226,7 kg de maconha, sendo 217,2 kg do tipo prensada e 9,5 kg do tipo capulho. Também foram apreendidos dois celulares.

Segundo o G1, os adolescentes relataram que o carro com a droga foi retirado em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e que a carga seria entregue em Maringá, no Paraná.

Medidas tomadas

Os dois foram apreendidos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e à direção perigosa. O veículo, a droga e os adolescentes foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Umuarama. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar os procedimentos, informou o G1.