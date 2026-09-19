STJ decide que condenados por violência doméstica terão de passar por reabilitação obrigatória em grupos reflexivos

Decisão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a participação em grupos reflexivos é obrigatória para autores de violência doméstica

Uma nova determinação judicial traz mudanças importantes para o cumprimento de penas relacionadas à violência doméstica no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que condenados por esses crimes deverão, obrigatoriamente, integrar grupos reflexivos de reeducação como parte do processo de cumprimento da pena.

A medida foi consolidada pela 6ª Turma do STJ, que reforçou a necessidade de que a resposta penal para casos de violência contra a mulher não seja apenas punitiva. O objetivo é integrar ações educativas que ajudem a romper o ciclo de agressões que ainda afeta muitas famílias no país.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a decisão atende a um pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que buscava restabelecer o caráter preventivo da sanção penal nesses casos específicos.

O papel dos grupos reflexivos na reabilitação

Os grupos reflexivos funcionam como espaços de diálogo voltados para a readequação comportamental dos agressores. A ideia central é que, ao refletir sobre seus atos, o autor da violência possa compreender a gravidade de seu comportamento e evitar que novos episódios aconteçam no futuro.

Segundo o ministro relator Rogério Schietti Cruz, a medida visa transcender o caráter meramente retributivo da sanção. O magistrado destacou que a iniciativa promove espaços de diálogo que conduzem à responsabilização do agressor e à efetiva mudança de postura, com o objetivo principal de coibir a reiteração delitiva.

Foco na redução da reincidência

A obrigatoriedade de participação nesses programas está prevista na Lei Maria da Penha. De acordo com o MPRJ, a medida é uma ferramenta estratégica para fortalecer a proteção às vítimas e diminuir os índices de reincidência criminal em crimes de gênero.

O processo de reeducação busca desconstruir comportamentos agressivos e promover uma reflexão profunda sobre a relação entre os envolvidos. Ao oferecer ações pedagógicas, o sistema de justiça espera que o agressor assuma a responsabilidade por seus atos, diminuindo assim a probabilidade de que a violência doméstica se repita.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quem é obrigado a participar dos grupos reflexivos?

A obrigatoriedade se aplica aos condenados por crimes de violência doméstica, conforme a decisão recente do STJ.

2. Qual o principal objetivo dessa medida?

O objetivo é promover a reeducação do agressor, reduzir a reincidência e romper o ciclo de violência por meio de ações pedagógicas.

3. A medida substitui a punição penal tradicional?

Não. A participação em grupos reflexivos é uma medida complementar que visa tornar a resposta penal mais educativa e preventiva.

4. Quem solicitou essa decisão ao STJ?

A decisão favorável foi obtida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

5. O que diz a Lei Maria da Penha sobre o tema?

A lei já previa a participação de agressores em programas de reeducação, e a recente decisão do STJ consolida a obrigatoriedade dessa prática no cumprimento da pena.