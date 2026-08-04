Hoje é Dia do Cookie e a dieta pede licença por 24 horas

Quem disse que toda data comemorativa precisa ser séria? Nesta terça-feira (4), os holofotes vão para uma das sobremesas mais famosas do planeta: a cookie. Crocante nas bordas, macia no centro e quase sempre recheada com generosas gotas de chocolate, ela ganhou um dia só para chamar de seu.

Embora tenha origem nos Estados Unidos, a cookie ultrapassou fronteiras e hoje faz parte das vitrines de cafeterias, padarias e confeitarias em diversos países, inclusive no Brasil. A data celebra justamente essa receita que virou sinônimo de pausa para um café, lanche da tarde ou daquela escapadinha estratégica da dieta.

A versão mais conhecida surgiu de forma quase acidental. Conta a historia que uma confeiteira misturou pedaços de chocolate à massa esperando que eles derretessem completamente durante o forno. O resultado foi diferente do esperado: os pedaços permaneceram inteiros e nasceu um dos doces mais populares do mundo.

Independentemente da receita, seja tradicional, recheada, integral ou até vegana, o Dia da Cookie é um convite para adoçar a rotina e lembrar que, às vezes, as melhores invenções aparecem justamente quando o resultado foge do planejado. Afinal, algumas calorias também merecem um feriado.