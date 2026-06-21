Carro perde o controle e invade casa; idosa escapou ilesa

Uma moradora levou um grande susto durante a madrugada deste domingo (21), em Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba. Um carro perdeu o controle da direção e invadiu a residência onde ela mora, no bairro Capinzal.

O acidente aconteceu por volta das 3 horas, na Rua Santo Ângelo. Com o impacto, parte da estrutura da casa foi atingida e o barulho acordou moradores da vizinhança. As informações são do portal aRede, parceiro da Banda B.

Moradores da casa invadida pelo carro em Itaperuçu não se feriram Na residência vive uma idosa, que não sofreu ferimentos. Os ocupantes do veículo também escaparam sem lesões graves, segundo informações repassadas por testemunhas.

Moradores relataram ainda que as pessoas que estavam no carro usavam roupas típicas de festa junina no momento do acidente.

As circunstâncias que fizeram o motorista perder o controle da direção ainda não foram esclarecidas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes. O acidente mobilizou moradores da região, que saíram de casa após ouvirem o forte estrondo causado pela colisão. Não há informações sobre danos estruturais mais graves no imóvel.

Fonte: Banda B/ A Rede.