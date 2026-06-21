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Lagarto x CSA: veja onde assistir, horário e escalações para o jogo da Série D

Lagarto x CSA: veja onde assistir, horário e escalações para o jogo da Série D

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Lagarto x CSA: veja onde assistir, horário e escalações para o jogo da Série D

Campeonato Brasileiro Série D 2026

Segunda fase

O CSA entra no mata-mata confiante pelos bons resultados da primeira fase. Há sete jogos sem perder, o time chega à segunda fase como líder do grupo A10. Para a reta decisiva da Série D, a diretoria do CSA contratou o goleiro Yago Oliveira (ex-Volta Redonda) e o meio-campista Everton Heleno (ex-Sousa). Os dois, inclusive, estão regularizados e podem estrear neste domingo.

Fonte do Artigo
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Corinthia Mes

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