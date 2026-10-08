Carteira perdida há 51 anos é encontrada sob piso de casa no Canadá durante reforma

Uma reforma residencial em Dartmouth, na Nova Escócia, revelou uma cápsula do tempo inesperada ao encontrar uma carteira perdida há 51 anos sob o piso.

O achado ocorreu enquanto uma equipe de carpintaria realizava reparos em uma residência situada na Victoria Road. O carpinteiro Matty Goldsmith foi o responsável pela descoberta do item esquecido por décadas, que continha diversos documentos pessoais.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o objeto estava escondido sob o assoalho desde 1975. A identificação do proprietário foi possível graças aos documentos que estavam preservados dentro da carteira encontrada durante a obra.

Itens preservados revelam detalhes de 1975

Entre os objetos recuperados, estavam a carteira de motorista, uma carteira de estudante da Dartmouth High School e uma certidão de nascimento manuscrita. Além dos documentos, o dono guardava uma nota de um dólar e um ingresso para uma peça teatral de Hamlet.

O ingresso para a apresentação de Hamlet, datado de 1975, custava na época o valor de US$ 1,50. Esses itens ajudaram a traçar um retrato preciso da vida de Richard Gilroy, o proprietário do objeto, que tinha apenas 17 anos quando perdeu a carteira na casa.

A redescoberta através das redes sociais

Após encontrar a carteira, Matty Goldsmith utilizou o Facebook para tentar localizar o dono. Ele publicou uma mensagem perguntando se alguém conhecia Richard Gilroy, nascido em 1958, que havia frequentado a Dartmouth High School no ano de 1975.

A publicação chegou até Donna Gilroy, esposa de Richard, que reconheceu imediatamente os documentos. Ela confirmou ao carpinteiro que seu marido estava vivo e bem, e que ele se lembrava perfeitamente de ter perdido a carteira na residência mais de cinco décadas atrás.

Encontro emocionante e surpresas do passado

A devolução ocorreu apenas três dias após a descoberta. Richard, hoje com 68 anos, ficou surpreso ao rever seus pertences. Embora se lembrasse de ter perdido o item, ele confessou que não se recordava de ter guardado o ingresso da peça de Hamlet.

O caso chamou a atenção pela preservação dos objetos e pela coincidência de o proprietário ainda residir na região, permitindo que ele reavesse uma parte importante de sua juventude que permaneceu oculta sob o piso por 51 anos.

Perguntas frequentes sobre o achado

Como a carteira foi encontrada? A carteira foi localizada pelo carpinteiro Matty Goldsmith durante uma reforma no piso de uma casa na Victoria Road, em Dartmouth, no Canadá.

Quanto tempo a carteira ficou perdida? O objeto estava sob o piso da casa há 51 anos, tendo sido perdido pelo proprietário no ano de 1975.

Quem é o dono da carteira? O dono é Richard Gilroy, que tinha 17 anos em 1975 e atualmente possui 68 anos.

O que havia dentro da carteira? Além de documentos como carteira de motorista e certidão de nascimento, havia uma nota de um dólar e um ingresso de teatro de 1975 no valor de US$ 1,50.

Como o dono foi localizado? O carpinteiro fez uma postagem em um grupo do Facebook, que foi vista pela esposa de Richard, Donna Gilroy, facilitando o contato para a devolução.