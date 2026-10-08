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Carteira perdida há 51 anos é encontrada sob piso de casa no Canadá durante reforma

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Uma reforma residencial em Dartmouth, na Nova Escócia, revelou uma cápsula do tempo inesperada ao encontrar uma carteira perdida há 51 anos sob o piso.

O achado ocorreu enquanto uma equipe de carpintaria realizava reparos em uma residência situada na Victoria Road. O carpinteiro Matty Goldsmith foi o responsável pela descoberta do item esquecido por décadas, que continha diversos documentos pessoais.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o objeto estava escondido sob o assoalho desde 1975. A identificação do proprietário foi possível graças aos documentos que estavam preservados dentro da carteira encontrada durante a obra.

Itens preservados revelam detalhes de 1975

Entre os objetos recuperados, estavam a carteira de motorista, uma carteira de estudante da Dartmouth High School e uma certidão de nascimento manuscrita. Além dos documentos, o dono guardava uma nota de um dólar e um ingresso para uma peça teatral de Hamlet.

O ingresso para a apresentação de Hamlet, datado de 1975, custava na época o valor de US$ 1,50. Esses itens ajudaram a traçar um retrato preciso da vida de Richard Gilroy, o proprietário do objeto, que tinha apenas 17 anos quando perdeu a carteira na casa.

A redescoberta através das redes sociais

Após encontrar a carteira, Matty Goldsmith utilizou o Facebook para tentar localizar o dono. Ele publicou uma mensagem perguntando se alguém conhecia Richard Gilroy, nascido em 1958, que havia frequentado a Dartmouth High School no ano de 1975.

A publicação chegou até Donna Gilroy, esposa de Richard, que reconheceu imediatamente os documentos. Ela confirmou ao carpinteiro que seu marido estava vivo e bem, e que ele se lembrava perfeitamente de ter perdido a carteira na residência mais de cinco décadas atrás.

Encontro emocionante e surpresas do passado

A devolução ocorreu apenas três dias após a descoberta. Richard, hoje com 68 anos, ficou surpreso ao rever seus pertences. Embora se lembrasse de ter perdido o item, ele confessou que não se recordava de ter guardado o ingresso da peça de Hamlet.

O caso chamou a atenção pela preservação dos objetos e pela coincidência de o proprietário ainda residir na região, permitindo que ele reavesse uma parte importante de sua juventude que permaneceu oculta sob o piso por 51 anos.

Perguntas frequentes sobre o achado

Como a carteira foi encontrada? A carteira foi localizada pelo carpinteiro Matty Goldsmith durante uma reforma no piso de uma casa na Victoria Road, em Dartmouth, no Canadá.

Quanto tempo a carteira ficou perdida? O objeto estava sob o piso da casa há 51 anos, tendo sido perdido pelo proprietário no ano de 1975.

Quem é o dono da carteira? O dono é Richard Gilroy, que tinha 17 anos em 1975 e atualmente possui 68 anos.

O que havia dentro da carteira? Além de documentos como carteira de motorista e certidão de nascimento, havia uma nota de um dólar e um ingresso de teatro de 1975 no valor de US$ 1,50.

Como o dono foi localizado? O carpinteiro fez uma postagem em um grupo do Facebook, que foi vista pela esposa de Richard, Donna Gilroy, facilitando o contato para a devolução.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 41103

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