Protestos em Madrid apontam fundos de investimento e Airbnb como causas da crise habitacional na Espanha

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Os protestos ganharam força após o caso da moradora de 87 anos Maricarmen Abascal, cuja tentativa de expulsão por parte da empresa que comprou o imóvel gerou reação social. Abascal foi convidada a voltar ao antigo lar pela empresa, mas não retornou e morreu em hospital, informa a BBC.
Participantes do acampamento em Puerta del Sol afirmam que imóveis foram comprados por fundos e empresas que aumentam aluguéis para forçar saídas, reduzindo a oferta acessível. Jovens e aposentados citados pela BBC relatam dificuldades para encontrar moradia com preço compatível com rendimentos.
O primeiro-ministro Pedro Sánchez declarou estar legislando "contra aqueles que consideram a habitação apenas outro objeto no mercado com o qual especular", segundo a BBC. A proposta de medidas de emergência apresentada por Sánchez foi rejeitada pelo Congress, e o premiê convocou eleições antecipadas para o mês seguinte.
Fontes oficiais e estudos citados pela reportagem apresentam explicações complementares ou divergentes sobre as causas da alta dos aluguéis:
A reportagem também destaca efeitos sociais: aposentados e trabalhadores relatam perda de estabilidade e problemas de saúde relacionados à dificuldade de acesso a moradia. Um estudo do jornal El País, citado pela BBC, indica que, em termos reais, o poder de compra médio do espanhol caiu cerca de 5% na última década, afetando a capacidade de arcar com aluguéis; a média salarial mensal na região de Madrid mencionada pela reportagem é €1.550.
É factual que houve protestos em Madrid, que manifestantes e o governo responsabilizam fundos de investimento e o mercado por parte da crise, e que o Congress rejeitou medidas apresentadas pelo primeiro-ministro, levando à convocação de eleições antecipadas, conforme reportado pela BBC.
Permanece em debate, segundo a própria reportagem, a extensão do papel de fundos de investimento na acumulação de imóveis para especulação: especialistas citados pela BBC dizem que os dados disponíveis não mostram uma concentração tão ampla entre poucos proprietários e apontam para a falta de oferta como causa central do aumento de preços.
Fonte: BBC (reportagem de Guy Hedgecoe, publicada em 8 de outubro de 2026).