Ibovespa volta a 206.220,24 pontos com alta do petróleo e trade eleitoral

Índice subiu 0,94%; Petrobras liderou ganhos e analistas atribuem parte da alta ao ‘trade’ eleitoral ligado a Flávio Bolsonaro (PL)

O principal índice da bolsa avançou 0,94%, alcançando 206.220,24 pontos, segundo CGN da Agência Estado publicada na CGN. O movimento acompanhou a alta do petróleo no exterior e ganhos nas ações da Petrobras.

Desempenho do dia

O Ibovespa chegou a tocar a máxima intradiária de 207.953,74 pontos. O giro financeiro do dia ficou em R$ 40 bilhões, acima da média. No fechamento, as ações da Petrobras registraram alta: PN subiu 2,12% e ON, 3,13%.

Com o resultado, o índice acumula alta de 10,67% no mês, 7,34% na semana até agora e 27,99% no ano, segundo a mesma reportagem.

Setores e fluxo de capitais

Desde o fim do primeiro turno, empresas de menor capitalização (small caps) apresentaram forte valorização, com retorno de 15% na semana, seguidas pelo segmento imobiliário, com alta de 14%. A matéria também destaca entrada robusta de capital estrangeiro no mês, estimada em R$ 14 bilhões.

Na avaliação do sócio fundador e gestor da Performance Invest, Daniel Guedine Serafini, “Temos capital estrangeiro entrando muito forte no mês, já são R$ 14 bilhões. Tem a participação dos estrangeiros, tem aqueles que fizeram ‘stop loss’ compra de ações no mercado à vista para cobrir posições vendidas em derivativos. O primeiro turno foi surpreendente e isso ainda é importante, e Flávio já vem fazendo algumas menções sobre plano de governo”, conforme citado na reportagem.

Leitura política e propostas fiscais

O avanço da Bolsa tem sido vinculado ao “trade” eleitoral, na leitura de operadores e analistas citados pela reportagem. A coluna também reproduz reportagem da Folha de S.Paulo segundo a qual a equipe econômica de Flávio avalia um ajuste fiscal de R$ 250 bilhões (2% do PIB), com foco em despesas obrigatórias, e medidas como desvincular reajustes da Previdência e do BPC do ganho real do salário mínimo e eliminar pisos constitucionais para saúde e educação, com correção apenas pela inflação. Publicamente, o senador negou que mudará a forma de aumento desses itens, segundo CGN.

Igor Monteiro, CEO da EqSeed, alertou para a importância de diferenciar movimentos pontuais ligados a commodities e empresas específicas do que seria uma mudança mais ampla de percepção sobre o Brasil. Ele afirmou que, se a leitura doméstica se consolidar, o mercado pode manter resiliência, embora a volatilidade deva permanecer elevada enquanto petróleo e juros americanos seguirem pressionados, conforme relato na matéria.