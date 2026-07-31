Casal morre em acidente entre caminhões e carro na BR-277 em Campo Largo, na Grande Curitiba, após colisão violenta na rodovia

Tragédia na BR-277 mobiliza equipes de socorro após colisão fatal envolvendo caminhão bitrem, carga de ureia e um carro de passeio na manhã desta sexta-feira

Um grave acidente registrado na madrugada desta sexta-feira, dia 31, na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, resultou na morte de um casal que viajava pelo local. As vítimas foram identificadas como Marcelo Teixeira, de 43 anos, e Fernanda dos Santos Vaz, de 27 anos.

O casal, que residia em Guarapuava, na região central do Paraná, seguia viagem em um caminhão bitrem carregado com soja no momento da colisão. O impacto ocorreu contra a traseira de outro caminhão, que estava parado na pista devido a um acidente anterior.

Conforme informações divulgadas sobre a ocorrência, a dinâmica do acidente envolveu ainda um carro de passeio que foi atingido lateralmente pela carga de ureia. Os detalhes sobre o caso foram confirmados por fontes locais que acompanharam o trabalho de perícia.

Detalhes sobre o impacto e a dinâmica da colisão

O caminhão atingido pelo casal transportava ureia e aguardava o fluxo seguir em uma fila formada por um acidente prévio. Com a força do choque, o bitrem teve a cabine completamente destruída, deixando o casal preso às ferragens sem chances de sobrevivência.

Apesar da gravidade do acidente, que espalhou carga de ureia pela pista e atingiu um carro com cinco ocupantes, incluindo uma criança, ninguém que estava nos outros veículos ficou ferido. O carro foi arremessado contra o canteiro central da rodovia.

Investigação aponta velocidade elevada

O policial civil Rodrigo Podegurski, que esteve presente no local, destacou que não foram encontrados sinais de frenagem na pista. Segundo os dados coletados no tacógrafo do veículo, a velocidade no momento da colisão oscilava entre 80 km/h e 90 km/h.

Marcelo Teixeira era caminhoneiro desde os 18 anos e deixa uma filha de 12 anos. O trabalho de perícia e a remoção dos veículos causaram a interdição total da pista no sentido norte durante toda a manhã, sendo liberada apenas por volta das 11h.

Perguntas Frequentes sobre o acidente

Quem eram as vítimas do acidente em Campo Largo? As vítimas eram Marcelo Teixeira, de 43 anos, e Fernanda dos Santos Vaz, de 27 anos, moradores de Guarapuava.

Como ocorreu a colisão na BR-277? O caminhão bitrem em que o casal estava bateu na traseira de um caminhão carregado com ureia, que estava parado em uma fila de trânsito.

Houve feridos nos outros veículos envolvidos? Não. O motorista do caminhão de ureia e os cinco ocupantes do carro, incluindo uma criança, saíram ilesos do acidente.

Qual foi a causa apontada pela perícia inicial? O policial civil Rodrigo Podegurski informou que não houve marcas de frenagem e a velocidade registrada estava entre 80 km/h e 90 km/h.

A rodovia ficou bloqueada após o acidente? Sim, a pista no sentido norte permaneceu interditada para o trabalho das equipes de resgate e perícia, sendo totalmente liberada apenas às 11h da manhã.