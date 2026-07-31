Exames para CNH no Paraná ficam mais caros a partir de segunda-feira, entenda a mudança no valor e o impacto para o motorista

A partir da próxima segunda-feira, o custo para tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação no Paraná passará por um reajuste significativo para os condutores.

Quem precisa regularizar a documentação ou iniciar o processo de habilitação deve se preparar para um novo cenário financeiro nas próximas semanas. A alteração impacta diretamente o bolso de quem busca o serviço no estado.

A medida foi motivada por uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, que ordenou ao Departamento de Trânsito do Paraná o retorno temporário às regras vigentes antes da lei que reduziu os valores. A informação foi divulgada pelo portal g1.

Essa mudança busca garantir a estabilidade do sistema e o atendimento nas clínicas credenciadas, que enfrentavam dificuldades operacionais desde a implementação da lei anterior.

Por que o valor da CNH vai aumentar agora

O valor dos exames médicos e psicológicos passará a ser de R$ 323,73. Esse montante deverá ser pago diretamente às clínicas credenciadas pelo órgão de trânsito, conforme as normas que voltam a vigorar.

Anteriormente, uma lei estadual em vigor desde 12 de julho havia reduzido o custo dessas avaliações para R$ 180. No entanto, a nova regra gerou instabilidade técnica no sistema do Detran e causou a paralisação de diversas clínicas.

Problemas técnicos e a decisão do TCE

Muitas clínicas pararam de realizar os atendimentos por discordarem dos valores reduzidos e das novas diretrizes. Esse cenário resultou em milhares de motoristas sem conseguir agendar os exames necessários para a emissão ou renovação da habilitação.

O Tribunal de Contas determinou a retomada provisória das condições antigas até que estudos técnicos comprovem que o modelo de baixo custo é viável. O objetivo é garantir que o serviço não sofra interrupções para a população paranaense.

Qual a previsão para o futuro dos preços

O Detran informou que os contratos atuais com as clínicas credenciadas vencem em outubro. Após esse período, um novo edital será publicado para adequar o serviço à legislação vigente e buscar novamente a redução de valores.

A expectativa do órgão é que, com a nova contratação, seja possível retomar o valor de R$ 180 previsto na lei estadual, desde que o modelo seja sustentável e aprovado pelos órgãos de controle competentes.

Perguntas frequentes sobre os exames da CNH

Qual o valor dos exames a partir de segunda-feira? O valor será de R$ 323,73.

Para quem vale essa mudança? A alteração vale para todos que precisam tirar ou renovar a CNH no Paraná.

Como deve ser feito o pagamento? O pagamento deve ser realizado diretamente nas clínicas credenciadas pelo Detran.

Por que o preço subiu novamente? O aumento ocorre por determinação do Tribunal de Contas, para evitar a paralisação das clínicas e problemas no sistema.

O valor de R$ 180 vai voltar? O Detran espera que, após a publicação de um novo edital em outubro, seja possível retomar o valor reduzido com segurança jurídica.