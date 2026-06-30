Cascavel, Boa Vista da Aparecida, Medianeira e cidades do Sudoeste são alvo de operação contra o tráfico

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas desta terça-feira (30) para cumprir 30 mandados judiciais contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

A ação acontece em várias cidades do Oeste e do Sudoeste do estado, com apoio da Polícia Militar (PMPR) e de um helicóptero da PCPR. Mais de 100 policiais participam da operação, que busca desarticular um esquema sofisticado de venda de drogas.

Em Cascavel, por exemplo, são duas operações distintas em andamento. Neste procedimento, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão e nove de busca e apreensão.

Além de Cascavel, os mandados são cumpridos em Boa Vista da Aparecida e Medianeira, no Oeste; Salto do Lontra, Nova Prata do Iguaçu, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão, no Sudoeste; e também contra um alvo no estado de Mato Grosso. Cães farejadores das duas polícias também auxiliam nas buscas.

A investigação que levou à operação desta terça começou após uma ação policial em janeiro de 2025, quando 33 pessoas foram presas e drogas, armas e outros itens foram apreendidos na região. A partir daí, a PCPR aprofundou as investigações e identificou uma rede criminosa que usava tecnologia para facilitar o tráfico.

De acordo com o delegado Murilo Martinez e Silva, os suspeitos mantinham uma comunicação intensa por aplicativos de mensagens e redes sociais, coordenando pontos de distribuição, entregas e contato com usuários. O pagamento das drogas era feito, principalmente, por meio de transferências via Pix, o que dava agilidade ao esquema.

“As investigações financeiras mostraram muitas transações repetidas e de valores parecidos, o que indica a venda constante de drogas”, explicou o delegado. “O grupo agia como uma empresa, pronta para abastecer os pontos de venda e atender a alta demanda”, completou.

O objetivo da operação de hoje é desarticular a quadrilha e reunir mais provas para dar continuidade às investigações.