Daveigh Chase morreu de Aids, confirma laudo – 29/06/2026 – Ilustrada

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A atriz Daveigh Chase, conhecida por dar voz à personagem Lilo na animação da Disney “Lilo & Stitch” e por interpretar Samara no filme de terror “O Chamado“, teve a causa de sua morte divulgada nesta segunda-feira (29) pelo Departamento Médico-Legal do Condado de Los Angeles. Segundo o órgão, a artista morreu em decorrência da Aids, aos 35 anos.
De acordo com o registro oficial, Chase morreu de causas naturais em um hospital de Los Angeles no último dia 16 de junho. O documento também aponta o uso crônico de múltiplas substâncias como uma condição significativa que contribuiu para seu estado de saúde. O laudo completo ainda não foi divulgado.
A versão apresentada pelas autoridades difere da informada anteriormente pela família.
Em entrevista ao New York Times, o pai da atriz, John David Schwallier, afirmou que a filha morreu após complicações provocadas por uma meningite bacteriana e por uma infecção generalizada no sangue. Segundo ele, Chase vivia em situação de rua em Los Angeles ao lado do namorado.
Segundo o ex-empresário da artista, ela teria milhões de dólares para receber em direitos autorais, mas que ela não buscou o dinheiro por estar debilitada demais, supostamente em razão de problemas com dependência química.
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