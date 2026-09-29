TST determina fim da greve da Caixa e define reajuste do plano de saúde Saúde Caixa

O Tribunal Superior do Trabalho encerrou o impasse da greve da Caixa e definiu reajustes salariais e as novas diretrizes do plano de saúde Saúde Caixa para a categoria.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu, nesta terça-feira (29), que a greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal não é abusiva. Os ministros julgaram o dissídio coletivo da categoria, que estava em paralisação desde o dia 10 de setembro, e estabeleceram o retorno imediato ao trabalho.

A decisão judicial fixou um reajuste salarial de 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) somado a um ganho real de 0,6%. Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, esse mesmo índice será aplicado a diversos benefícios dos trabalhadores pelos próximos dois anos.

O ponto central do debate jurídico foi o custeio do Saúde Caixa, plano de saúde dos empregados. Após meses de negociações, o TST decidiu manter as regras vigentes do acordo coletivo anterior para garantir a estabilidade do sistema enquanto o impasse persiste.

Detalhes do reajuste e benefícios

Além do reajuste salarial, o tribunal determinou que o índice de INPC mais 0,6% seja aplicado ao auxílio-refeição, auxílio-cesta alimentação, auxílio-creche e auxílio-babá. A indenização por assalto ou sinistro também segue o mesmo critério de atualização.

Sobre a greve, o TST definiu que os dias de paralisação não serão descontados dos salários dos empregados. Contudo, o tribunal estabeleceu que essas horas deverão ser compensadas pelos funcionários em um prazo de até 180 dias.

O futuro do Saúde Caixa

O modelo de custeio do plano de saúde era o principal motivo da disputa. Os sindicatos defendiam a exclusão do teto de 6,5% da folha de pagamento e o retorno da proporção de 70% para a empresa e 30% para os empregados no financiamento do plano.

A Caixa Econômica Federal, por outro lado, buscava alterações para garantir a sustentabilidade financeira do Saúde Caixa. Com a decisão, permanecem as regras anteriores, incluindo a mensalidade do titular fixada em 3,5% da remuneração.

Cláusulas sociais e condições de trabalho

O julgamento também incorporou ao novo entendimento diversas cláusulas sociais e Econômica. Entre os pontos mantidos estão regras sobre jornada de trabalho, horas extras, licença-paternidade, teletrabalho e políticas de diversidade.

O tribunal também preservou normas de combate ao assédio e promoção da igualdade salarial.

FAG: Perguntas e Respostas

1. A greve dos funcionários da Caixa foi considerada abusiva? Não, o TST decidiu que o movimento grevista não foi abusivo e os dias parados não sofrerão descontos salariais.

2. Qual foi o índice de reajuste definido pelo TST? O tribunal fixou o reajuste em 100% do INPC mais um acréscimo de 0,6% para salários e diversos benefícios.

3. O que aconteceu com o plano de saúde Saúde Caixa? O tribunal manteve as regras do acordo coletivo de 2024 a 2026, incluindo a mensalidade do titular de 3,5% da remuneração, para evitar mudanças unilaterais.

4. Os funcionários precisam compensar os dias de greve? Sim, a decisão determina que os dias de paralisação devem ser compensados pelos trabalhadores em até 180 dias.

5. Quais benefícios foram contemplados na decisão? Além dos salários, o reajuste abrange auxílio-refeição, auxílio-cesta, auxílio-creche, auxílio-babá e indenizações por sinistros ou assaltos.