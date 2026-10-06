Motorista abandona Hilux com alerta de furto e foge a pé em Cascavel

Polícia Militar (BPFRON) localizou a caminhonete ostentando placa BCO7G58/PR; condutor fugiu para residência e não foi localizado

Uma caminhonete Toyota Hilux com alerta de furto foi encontrada pela Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), durante uma ação no Bairro Tarumã, em Cascavel. Segundo o CGN, a abordagem ocorreu enquanto a equipe apoiava buscas iniciadas pela Guarda Municipal de Cascavel.

Ao ser abordado, o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé para o interior de uma residência; apesar das buscas, ele não foi localizado. Em consulta aos sistemas, os policiais constataram que a Hilux possuía identificação diversa da placa ostentada.

Como ocorreu a ação

segundo CGN Publicado em 05/10/2026, a atuação do BPFRON estava em apoio às buscas da Guarda Municipal quando a equipe encontrou a caminhonete que exibida a placa BCO7G58/PR. O condutor deixou o veículo no local e entrou em uma casa nas proximidades.

Situação do veículo

A checagem nos sistemas indicou que a caminhonete apresentava alerta de furto e identificação divergente da placa ostentada. O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Cascavel, onde permanecerá à disposição das autoridades para perícia e investigação, segundo o CGN.

Desfecho imediato

Até a última atualização da matéria, Publicado em 05/10/2026 e Atualizado às 23:45, o motorista não havia sido localizado pelas equipes que realizaram buscas no local, conforme informações do CGN.