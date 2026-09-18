Cautela com juros globais e risco eleitoral pressionam Ibovespa

Ibovespa caiu na manhã de 18/09/2026 com alta dos juros no Japão, avanço do dólar, incerteza eleitoral após pesquisa Datafolha e vencimento de opções na B3

O Ibovespa operou em baixa na manhã desta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, em um cenário marcado pela perspectiva de juros mais elevados em economias desenvolvidas e pela cautela eleitoral diante de riscos fiscais, segundo CGN da Agência Estados Divulgado pela CGN.

A queda acompanha o movimento de alta dos juros futuros e do dólar, além de um dia com agenda de indicadores fraca e vencimento de opções sobre ações na B3.

Cenário internacional e decisão do Banco do Japão

Na madrugada, o Banco do Japão elevou sua taxa para 1,25%, o maior nível em três décadas. A medida alterou a dinâmica do carry trade e pressionou títulos globais, o que alimentou preocupações sobre novas altas de juros em outros bancos centrais, inclusive o Federal Reserve, segundo CGN.

Segundo Bruno Takeo, estrategista da S4 Consultoria, os juros do Japão pressionaram títulos globais porque o país é um grande detentor de treasuries.

Cautela eleitoral e pesquisa Datafolha

A incerteza eleitoral também aparece entre os fatores de pressão. A pesquisa Datafolha Divulgado na noite anterior indicou, em cenário de segundo turno, 46% das intenções para Luiz Inácio Lula da Silva e 44% para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Desempenho do índice e setores

Por volta das 11h30, o Ibovespa caminhava para encerrar a semana com queda de 1,4%, após ter registrado alta de 1,11% na semana anterior. Na sessão, o índice atingiu máxima de 185.991,47 pontos e mínima de 184.460,91 pontos (queda de 0,82%). Às 11h38, o Ibovespa caía 0,75%, aos 184.592,13 pontos, segundo CGN.

A matéria registra que, apesar de alta do petróleo, papéis ligados ao setor recuaram, pesando no Ibovespa. Vale cedia 1,25% e Petrobras apresentava variação entre -0,65% (ON) e -0,41% (PN). O minério de ferro subiu em Dalian e em Singapura, mas isso não se traduziu em ganhos consistentes para ações relacionadas na B3.