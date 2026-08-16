Caxias x Figueirense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Caxias venceu o Itabaiana, fora de casa, e se manteve vivo na briga pela classificação. É atual oitavo colocado, com 24 pontos e só a vitória o mantém no G-8. Mas para isso, precisa quebrar a sequência negativa dentro de casa, onde vem de três empates e uma derrota. Terá um incentivo extra frente à possibilidade de alcançar uma marca histórica para o clube: o gol de número 5 mil. Nesta temporada, o Caxias também conquistou sua 600ª vitória como mandante em 91 anos de fundação.