Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Caxias x Figueirense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Caxias x Figueirense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

  • Tempo de Leitura1 min

Share your love

Caxias x Figueirense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Campeonato Brasileiro Série C 2026

Primeira fase

COMPARTILHAR ARTIGO

O Caxias venceu o Itabaiana, fora de casa, e se manteve vivo na briga pela classificação. É atual oitavo colocado, com 24 pontos e só a vitória o mantém no G-8. Mas para isso, precisa quebrar a sequência negativa dentro de casa, onde vem de três empates e uma derrota. Terá um incentivo extra frente à possibilidade de alcançar uma marca histórica para o clube: o gol de número 5 mil. Nesta temporada, o Caxias também conquistou sua 600ª vitória como mandante em 91 anos de fundação.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

COMPARTILHAR ARTIGO

Posts relacionados