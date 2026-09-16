CBF define palcos da Copa do Mundo para amistosos da seleção feminina contra a Argentina e Japão

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou que a seleção feminina disputará amistosos em estádios que serão palcos da próxima Copa do Mundo.

A preparação da seleção feminina segue a todo vapor com o anúncio de novos compromissos internacionais. Em outubro, a equipe brasileira terá dois confrontos contra a Argentina, realizados em solo brasileiro, enquanto entre o final de novembro e o início de dezembro, o time viaja para enfrentar o Japão.

Os duelos contra as Argentina acontecem nos dias 10 e 13 de outubro. O primeiro confronto será realizado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, marcando a estreia do palco em jogos da seleção principal feminina. O segundo embate ocorrerá na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Recife.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a Arena Pernambuco traz boas recordações, já que foi lá que o Brasil venceu a Jamaica por 4 a 0, em junho de 2024, diante de quase 34 mil torcedores, ocasião em que a craque Marta marcou o gol que recebeu o prêmio da Fifa.

Detalhes dos jogos no Japão

Além dos confrontos em casa, a CBF confirmou que a seleção feminina terá dois desafios em território japonês. As partidas estão marcadas para os dias 29 de novembro e 5 de dezembro, nas cidades de Hiroshima, no Edion Peace Wing, e Okayama, no JFE Harenokuni Stadium.

O técnico Arthur Elias destacou a importância dos testes. Segundo o treinador, a Argentina evoluiu muito após um bom desempenho nas eliminatórias. Já sobre o Japão, Elias reforçou que o adversário é um dos favoritos para a Copa e oferece um desafio técnico elevado.

Convocação para a Data Fifa

A expectativa dos torcedores agora se volta para o anúncio das atletas convocadas para os amistosos contra a Argentina. A lista oficial será revelada no dia 22 de setembro, às 15h, no auditório da entidade, localizado no Rio de Janeiro.

Para os confrontos diante da seleção japonesa, a entidade informou que a data da convocação ainda será definida. A equipe busca manter o ritmo de jogo e consolidar o elenco visando o próximo ciclo de competições internacionais de elite.

Perguntas Frequentes

Quais são as datas dos jogos contra a Argentina? Os amistosos serão realizados nos dias 10 e 13 de outubro.

Onde serão os jogos no Brasil? No estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Quando a seleção joga contra o Japão? As partidas no Japão estão marcadas para 29 de novembro e 5 de dezembro.

Quando sai a convocação para os primeiros jogos? A convocação para os duelos contra a Argentina ocorre no dia 22 de setembro, às 15h.

Quais estádios no Japão receberão as partidas? Os jogos serão no Edion Peace Wing, em Hiroshima, e no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.