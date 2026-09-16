Motoristas de aplicativo e taxistas ganham acesso a crédito facilitado para renovação de frota com nova lei

Programa de renovação de frota garante crédito facilitado e condições especiais de financiamento para motoristas de aplicativo, taxistas e entregadores

Uma nova legislação foi sancionada com o objetivo de impulsionar a renovação de veículos utilizados por profissionais do transporte. A medida busca oferecer condições especiais de financiamento para que motoristas de aplicativo, taxistas e entregadores possam adquirir veículos novos para o exercício de suas atividades diárias.

O programa abrange uma ampla gama de veículos, incluindo carros, motos e bicicletas elétricas zero km. A iniciativa visa modernizar a frota que circula nas cidades brasileiras, trazendo mais eficiência e sustentabilidade para o setor de transporte urbano e logístico.

Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, a Lei 15.503, de 2026, é o resultado da unificação de duas medidas provisórias, a MP 1.366/2026 e a MP 1.359/2026, aprovadas pelo Congresso Nacional.

Ampliação para transporte escolar e de cargas

Além dos profissionais de aplicativos e taxistas, a nova lei contempla outros segmentos importantes. A legislação permite que veículos leves para transporte escolar e de cargas também sejam contemplados pelas novas condições de crédito facilitado.

Essa inclusão, articulada pelo Congresso Nacional durante a tramitação das medidas, visa atender demandas específicas de quem trabalha com o transporte de estudantes ou pequenas cargas, setores fundamentais para a mobilidade e a economia urbana.

Foco na renovação de frota e sustentabilidade

A prioridade do programa é a aquisição de veículos zero km.

O uso de bicicletas elétricas e motos como parte do incentivo reforça o compromisso com a diversificação das opções de transporte. A medida busca reduzir custos operacionais para os trabalhadores e melhorar a qualidade do serviço prestado à população.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o novo crédito

Quem tem direito ao crédito facilitado pela Lei 15.503?

O programa é voltado para motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores de aplicativos e profissionais que atuam com transporte escolar e de cargas leves.

Quais tipos de veículos podem ser financiados?

É possível financiar carros, motos e bicicletas elétricas, desde que sejam modelos zero km.

Qual a origem dessa medida?

A lei é fruto da unificação das medidas provisórias MP 1.366/2026 e MP 1.359/2026, aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas em 2026.

O transporte escolar está incluído?

Sim, a lei permite expressamente o financiamento de veículos leves destinados ao transporte escolar.

Qual o principal objetivo do programa?

O objetivo central é a renovação da frota, oferecendo condições especiais de financiamento para que profissionais possam adquirir veículos novos e mais eficientes.