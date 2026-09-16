Megaoperação contra crime organizado bloqueia mais de R$ 508 milhões em bens e atinge 19 estados brasileiros

Operação nacional mira o poder financeiro de facções criminosas com bloqueio de mais de R$ 508 milhões em bens e ações simultâneas em 19 unidades federativas

Uma megaoperação deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) mobilizou agentes em todo o Brasil nesta quarta-feira, 16 de setembro. O objetivo central da ação é desarticular núcleos de facções criminosas, focando no bloqueio e sequestro de bens ilícitos.

As autoridades buscam descapitalizar estruturas ligadas ao tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a operação cumpre 106 mandados de prisão e 173 de busca e apreensão em 19 estados brasileiros.

A ofensiva representa um esforço conjunto de inteligência para Combate o crime organizado de forma sistêmica. A seguir, entenda os detalhes desta mobilização e como os valores foram bloqueados pela Justiça em diferentes regiões do país.

O impacto financeiro nas operações de Tocantins e Mato Grosso do Sul

O estado de Tocantins registrou o maior volume de recursos bloqueados, totalizando até R$ 412,5 milhões. A ação, denominada Operação Rota Araguaia 2, focou em um grupo suspeito de dar suporte logístico ao tráfico internacional de drogas.

Já em Mato Grosso do Sul, as autoridades registraram o bloqueio de R$ 75 milhões em bens. Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam mais de 250 quilos de cocaína e 60 quilos de haxixe, demonstrando a dimensão da logística criminosa combatida.

Atuação estratégica na Bahia e em outros estados

Na Bahia, a Operação Eirene 2 resultou no bloqueio de mais de R$ 12 milhões. Os investigados são suspeitos de diversos crimes, incluindo homicídios, extorsão e posse ilegal de armas, com 45 mandados de prisão expedidos pela Justiça local.

Além dos estados citados, a força-tarefa atuou em Alagoas, Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Sergipe, integrando forças policiais estaduais e federais.

Modelo de inteligência integrada da Ficco

A Ficco utiliza um modelo de atuação sem hierarquia rígida, que reúne policiais civis, militares, penais, rodoviários federais e guardas municipais. O foco é o compartilhamento de dados para atingir o coração financeiro das facções.

Esta quarta fase da operação demonstra a capacidade de coordenação em larga escala. A Polícia Federal destaca que a medida de sequestro de bens é essencial para assegurar a reparação de danos causados pelas atividades ilícitas à sociedade.

Perguntas Frequentes

Qual o valor total bloqueado na operação? O valor total bloqueado e sequestrado em bens de integrantes de organizações criminosas ultrapassa os mais de R$ 508 milhões.

Quantos estados foram atingidos pela operação? A ação simultânea da Ficco ocorreu em 19 unidades federativas, espalhadas por diversas regiões do Brasil.

Quais são os principais crimes investigados? Os alvos são investigados por tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, homicídios e extorsão.

Como a Ficco organiza as ações? A força utiliza inteligência compartilhada entre Polícia civis, militares, penais, rodoviárias federais e guardas municipais, sem uma hierarquia centralizada.

Qual o objetivo do bloqueio de bens? O objetivo principal, segundo a Polícia Federal, é descapitalizar a estrutura financeira das facções e garantir a reparação de danos causados pelos crimes.