Celpe-Bras: Provas de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros começam nesta terça-feira em todo o país

O Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, conhecido como Celpe-Bras, inicia hoje a aplicação das provas da segunda edição de 2026.

A aplicação dos exames ocorre entre esta terça-feira, dia 20, e a próxima sexta-feira, dia 23. O processo é destinado a estrangeiros e brasileiros que possuem outra língua como materna e precisam comprovar domínio na variante brasileira do idioma.

A iniciativa é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o certificado é o único documento de proficiência em Portuguesa reconhecido oficialmente pelo governo brasileiro.

Os Participante devem ficar atentos à organização do exame, que é dividido em duas partes principais, sendo elas a escrita e a oral. O objetivo é avaliar aspectos textuais e discursivos, considerando o contexto e o propósito da interação.

Estrutura das provas e orientações aos candidatos

A parte escrita do Celpe-Bras possui duração total de três horas. Durante este período, o candidato deve realizar quatro tarefas de produção textual que abrangem diversos componentes e habilidades do uso da língua portuguesa.

Já a parte oral consiste em uma interação presencial face a face. O participante conversa com um avaliador-interlocutor e um avaliador-observador durante 20 minutos. É fundamental chegar ao local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência.

Acesso ao cartão e resultados

Para conferir as informações específicas sobre o seu exame, o candidato deve acessar a área restrita da Página do Participante. É obrigatório o uso da senha da plataforma Gov.br para visualizar o Cartão de Confirmação de Inscrição.

A proficiência final é definida pelo desempenho do aluno nas duas etapas. Os resultados dos candidatos que realizarem o teste no Brasil serão divulgados no dia 15 de dezembro. Para quem faz a prova no exterior, a previsão de resultado é 15 de janeiro de 2027.

Reconhecimento do Celpe-Bras

Criado em 1994, o Celpe-Bras possui grande relevância no meio acadêmico e profissional. O certificado é amplamente aceito por universidades brasileiras para o ingresso em cursos de graduação e programas de pós-graduação.

Além disso, o exame é utilizado por empresas que buscam profissionais qualificados e é um requisito admitido em processos de validação de diplomas para estrangeiros que pretendem trabalhar legalmente no Brasil.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quem pode prestar o exame Celpe-Bras?A prova é voltada para estrangeiros e brasileiros cuja língua materna não seja o Portuguesa e que necessitem comprovar proficiência no idioma.

Como é feita a avaliação da parte oral?

A parte oral é uma interação presencial com duração de 20 minutos, envolvendo o participante, um avaliador-interlocutor e um avaliador-observador.

Onde encontro meu local de prova?

As informações individuais estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição, dentro da área restrita da Página do Participante, mediante login Gov.br.

Qual a validade do certificado para o mercado de trabalho?

O certificado é aceito por empresas brasileiras e é admitido em processos de validação de diplomas para profissionais estrangeiros que desejam atuar no país.

Quando saem os resultados das provas feitas no exterior?

Para os candidatos que realizam o exame em postos autorizados fora do Brasil, a previsão de divulgação dos resultados é o dia 15 de janeiro de 2027.