Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 11 anos em Quedas do Iguaçu

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Um homem de 34 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada de 11 anos após ser denunciado pelas próprias filhas, em Quedas do Iguaçu, no centro-sul do Paraná, segundo a Polícia Civil (PCPR). A mãe da criança, de 25 anos, também foi presa sob a suspeita de ter conhecimento dos crimes.
A identidade dos detidos não foi divulgada para preservar a identificação da vítima. As prisões ocorreram na manhã de domingo (18).
De acordo com a PCPR, as filhas biológicas do suspeito relataram ao Conselho Tutelar que o pai abusava da enteada. A denúncia surgiu após a mãe dessas meninas buscá-las na residência onde viviam o suspeito, a companheira e a criança vítima.
O Conselho Tutelar acionou a Polícia Civil, que iniciou a investigação. A criança foi retirada da casa e encaminhada para atendimento pela rede de proteção.
Com base nas informações reunidas durante a apuração, a Justiça de Quedas do Iguaçu decretou a prisão preventiva dos dois suspeitos, conforme informou a Polícia Civil.
segundo G1, casos de violência sexual contra crianças e adolescentes podem ser denunciados à Polícia Civil pelo telefone 197 ou ao Disque-Denúncia 181. As denúncias podem ser feitas de forma anônima. Em situações de emergência ou quando o crime estiver ocorrendo, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.