Ceni reconhece queda do Bahia contra o Fluminense e elogia zagueiro

Bahia no G-5 e análise do período após a Copa

– Acho que como postura de time a parada foi importante, mudamos o sistema do primeiro semestre, uma mudança grande que exige treino. Tivemos uma chegada ou outra, o Alejo é quem vem jogando. Temos um time mais firme de marcação, mais competitivo, que se doa bastante. Cabe a nós elevar o nível de todos neste sentido. Hoje fizemos um bom ponto pelo que foi o jogo, mas contra o Corinthians não foi um bom ponto porque produzimos mais. A pontuação nem sempre é equivalente ao que você produz. Em matéria de resultado, são seis pontos em 12, se quisermos ir para a Libertadores, precisamos dos resultados e de jogar bem. Precisamos pontuar, são muitos times na briga. Vamos ter agora um período de treinamento antes do jogo contra o Vasco, um jogo que é inegociável vencer se a gente quiser continuar brigando como foi nos últimos dois anos.