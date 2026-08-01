Homens ficam em estado grave após brigarem por política em bar; Um era contra e outro a favor ao PT

Uma briga motivada por uma discussão envolvendo política terminou com dois homens em estado grave no início da noite deste sábado (01), no bairro São Cristóvão, em Cascavel.

Segundo as informações, os dois estavam em um estabelecimento quando começaram a discutir. Um era favorável ao PT (Partido dos Trabalhadores), enquanto o outro era contrário ao partido. Durante a discussão, os envolvidos se armaram com garrafas e passaram a trocar agressões.

Os cacos de vidro agravaram ainda mais a situação, e ambos sofreram ferimentos graves, com intenso sangramento.

A Guarda Municipal chegou rapidamente ao local, conseguiu conter os envolvidos e acionou o Samu para realizar o resgate.

Um dos homens, de 42 anos, sofreu uma contusão na cabeça, com grande sangramento. O outro teve um corte no pescoço, que também exigiu rápida intervenção médica.

Após os primeiros atendimentos, ambos foram encaminhados a uma unidade hospitalar, onde receberiam os cuidados médicos necessários.

O trânsito na Rua Jacarezinho precisou ser interditado, e um boletim de ocorrência seria registrado para que as medidas cabíveis fossem adotadas.

Em breve, veja o vídeo.