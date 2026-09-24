Cenipa recupera caixa-preta de helicóptero que levava cantor Rick após queda em Santa Catarina

Investigadores do Cenipa recuperam caixa-preta de helicóptero que transportava o cantor Rick em Santa Catarina

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) confirmou a recuperação da caixa-preta do helicóptero modelo Bell 430, que sofreu um acidente fatal no último domingo (20). A aeronave caiu em uma área de mata fechada na serra de Santa Catarina, na região de Urubici.

O cantor Rick, conhecido pela dupla sertaneja Rick e Renner, estava a bordo do aparelho. Além dele, outras quatro pessoas viajavam no helicóptero, sendo que não houve sobreviventes entre os cinco ocupantes. A operação de resgate e localização dos destroços durou cerca de 13 horas.

As informações sobre a recuperação do equipamento foram divulgadas pela Agência Brasil.

Envio para análise em Brasília

O equipamento recuperado pelo Cenipa será encaminhado para o Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (LABDATA), localizado em Brasília. Os investigadores planejam Inicial os trabalhos de preparação, extração e degravação dos dados nos próximos dias.

Conclusão da primeira etapa da investigação

Nesta quarta-feira (23), o órgão concluiu a fase inicial da investigação no local do acidente. Após a coleta de todas as evidências e partes da aeronave, os demais destroços foram liberados para a autoridade policial, que deve manter o isolamento e a preservação da área conforme a legislação aeronáutica.

Próximos passos da perícia técnica

O Cenipa informou que, após a etapa inicial, o foco será a análise detalhada de diversos fatores. Isso inclui o exame das atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional, os fatores humanos e estudos pormenorizados dos componentes, sistemas e infraestrutura envolvidos na ocorrência.

Detalhes sobre as vítimas e o velório

Além do cantor Rick, estavam no helicóptero o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, o copiloto Leopoldo Barros Teixeira, o videomaker Paulo Soares e o empresário Bruno Avelar de Souza. O velório de Rick será realizado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba (SP), em uma cerimônia reservada para familiares e amigos próximos.

Perguntas frequentes (FAQ)

O que é a caixa-preta recuperada? É o gravador de voz da cabine (CVR), que registra sons e comunicações durante o voo, essencial para a investigação do acidente.

Para onde a caixa-preta será levada? O equipamento será enviado ao LABDATA, em Brasília, para que os especialistas iniciem a extração e a degravação dos dados.

Quantas pessoas estavam no helicóptero? Havia cinco pessoas a bordo, incluindo o cantor Rick, o piloto, o copiloto, um videomaker e um empresário. Não houve sobreviventes.

Quem é responsável pela remoção dos destroços? A responsabilidade pela remoção dos bens e a higienização do local do acidente cabe ao operador da aeronave.

Qual a próxima fase da investigação?