Nova ponte entre Brasil e Paraguai recebe nome de ex-prefeito de Porto Murtinho

A nova ponte sobre o rio Paraguai, que conecta Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai, ganhou oficialmente uma denominação.

Uma nova legislação federal definiu o nome que será dado à estrutura estratégica da Rota Bioceânica. A medida busca prestar uma homenagem a uma figura histórica da região de fronteira, consolidando o reconhecimento público do projeto que promete transformar a logística entre os países sul-americanos.

A iniciativa, que tramitou no Congresso Nacional, foi sancionada recentemente, marcando um passo importante para a identidade do novo corredor de integração. Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, a lei foi publicada nesta semana, oficializando a nomeação da estrutura que está em fase final de execução.

Homenagem a Heitor Miranda dos Santos

O homenageado foi ex-prefeito de Porto Murtinho e faleceu em 2022, aos 69 anos de idade.

Importância para a Rota Bioceânica

A ponte é um dos pilares fundamentais da Rota Bioceânica, um ambicioso corredor rodoviário planejado para integrar o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile. A obra facilita o escoamento de mercadorias e a circulação de pessoas entre os países, reforçando os laços diplomáticos e comerciais na América do Sul.

Tramitação e aprovação no Congresso

O texto que deu origem à lei começou a tramitar como PL 780/2023. Após passar pelas discussões necessárias, o projeto recebeu o aval do Senado Federal logo no início do mês de setembro, seguindo posteriormente para a sanção que tornou oficial a homenagem ao ex-gestor municipal.

Status atual das obras

A estrutura que conecta as margens do rio Paraguai está atualmente em fase final de construção. Com a definição do nome, a obra segue o cronograma para que, em breve, possa ser entregue e operacionalizada, servindo como um novo marco de integração regional entre o território brasileiro e Paraguai.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quem foi Heitor Miranda dos Santos? Heitor Miranda dos Santos foi um ex-prefeito de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, falecido em 2022 aos 69 anos.

Qual lei oficializou o nome da ponte? O nome foi oficializado pela Lei 15.507/2026, sancionada no dia 21 de setembro de 2026.

Onde fica a ponte nomeada? A ponte liga o município brasileiro de Porto Murtinho (MS) à cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai.

A ponte já está pronta? Não, a estrutura está atualmente em fase final de construção, conforme informado pelo Senado Federal.

Qual o papel desta ponte na Rota Bioceânica? Ela integra o corredor rodoviário que conecta Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, sendo fundamental para a integração logística regional.