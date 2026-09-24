Furacão Polo perde força após atingir categoria 5 e mantém alerta máximo no litoral do México com chuvas intensas

O furacão Polo, que chegou a atingir a categoria 5 na escala Saffir-Simpson, perdeu parte de sua intensidade ao longo desta quarta-feira, dia 23, mas continua a representar uma ameaça significativa para o México.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o sistema meteorológico foi rebaixado para a categoria 4 após um breve pico de força máxima na última terça-feira. Apesar da redução, o fenômeno permanece como um furacão de grande porte enquanto avança pelo Oceano Pacífico.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) monitora o trajeto da tempestade, que se desloca paralelamente à costa sudoeste mexicana. As autoridades locais reforçaram as medidas de segurança, incluindo o fechamento de portos, para evitar possíveis tragédias.

Trajetória e intensidade atual do furacão Polo

De acordo com os dados mais recentes do NHC, o furacão Polo apresenta ventos sustentados de 230 km/h. O núcleo da tempestade estava a aproximadamente 240 quilômetros ao sul-sudoeste de Zihuatanejo, movendo-se lentamente em direção noroeste a uma velocidade de cerca de 7 km/h.

Impactos esperados no território mexicano

O governo do México adotou protocolos preventivos em diversos estados, como Guerrero, Michoacán, Colima e Jalisco. Portos importantes, incluindo Acapulco e Zihuatanejo, foram fechados para navegação, e pequenas embarcações foram proibidas de operar em Diversos localidades costeiras.

A previsão indica volumes de chuva entre 76 e 152 milímetros, podendo atingir picos isolados de 203 milímetros em áreas específicas. O maior risco para a população reside na possibilidade de inundações e deslizamentos de terra, especialmente em regiões de relevo montanhoso.

Medidas de segurança e situação atual

Até o momento, não há registros confirmados de mortes relacionadas à passagem do Polo. Contudo, postos de comando foram instalados estrategicamente para gerenciar abrigos e possíveis evacuações preventivas caso a situação meteorológica se agrave nas próximas horas.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. O furacão Polo ainda é considerado perigoso? Sim, apesar de ter sido rebaixado para a categoria 4, o NHC ainda o classifica como um furacão de grande força com potencial para causar danos graves.

2. Existe previsão de o furacão tocar o solo mexicano? A previsão atual do NHC é de que o centro da tempestade permaneça sobre o Oceano Pacífico, seguindo paralelamente à costa do México.

3. Quais são os principais riscos para a população local? Os maiores riscos apontados pelas autoridades são inundações severas, deslizamentos de terra, ondas fortes e correntes de retorno na costa.

4. Há confirmação de vítimas fatais? Até a última atualização, não havia confirmação de mortes causadas diretamente pela passagem do furacão Polo.

5. Quais portos foram fechados preventivamente? Portos como Acapulco e Zihuatanejo foram fechados, além de restrições para pequenas embarcações em Manzanillo, Lázaro Cárdenas e Puerto Escondido.