Escritório de advocacia de esposa de Moraes nega relação pessoal com Daniel Vorcaro em viagem de jatinho

Nota oficial esclarece que a escolha da aeronave para deslocamentos profissionais seguiu critérios operacionais, afastando qualquer hipótese de favorecimento pessoal ou vínculo direto.

O escritório de advocacia Barci de Moraes, que conta com Viviane Barci, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, como sócia, emitiu um posicionamento oficial neste domingo (20). A manifestação busca esclarecer os fatos após a circulação de um vídeo sobre o uso de um jatinho em uma viagem realizada em agosto de 2025.

As imagens, divulgadas pela coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, exibem o desembarque do ministro e de sua esposa no aeroporto Santos Dumond, no Rio de Janeiro. A repercussão do caso ocorreu devido ao prefixo da aeronave utilizada no transporte, que pertence à empresa Prime Aviation, companhia que já teve o ex-banqueiro Daniel Vorcaro em seu quadro societário.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o escritório jurídico reforçou que não há qualquer ligação pessoal entre a banca e os proprietários ou operadores de aeronaves. A nota destaca que a contratação de serviços de táxi aéreo é pautada estritamente por necessidades operacionais da advocacia.

Critérios de contratação e a relação com o Banco Master

Sobre a escolha da empresa Prime Aviation, o escritório esclareceu que a decisão não possui motivação pessoal. Segundo a nota, a escolha das aeronaves específicas utilizadas em cada deslocamento cabe exclusivamente às empresas de aviação civil contratadas para prestar o serviço, e não aos passageiros.

A banca pontuou ainda que, embora tenha prestado serviços jurídicos ao Banco Master antes da liquidação da instituição pelo Banco Central, não houve voos realizados por Daniel Vorcaro na companhia do ministro Alexandre de Moraes ou de sua esposa, Viviane Barci.

Histórico de serviços jurídicos prestados

O tema ganhou notoriedade pública no ano passado, quando veículos de imprensa noticiaram a existência de um contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre o escritório Barci de Moraes e o Banco Master. O valor do contrato era de R$ 130 milhões, montante que foi suspenso após o processo de liquidação do banco.

A defesa jurídica do escritório reitera que a relação com a instituição financeira limitou-se ao campo estritamente profissional e jurídico, sem que isso implicasse em privilégios ou vínculos de natureza pessoal entre os sócios da banca e os executivos da instituição financeira citada.

Perguntas e Respostas

Qual foi a justificativa do escritório sobre a viagem de jatinho? O escritório Barci de Moraes afirmou que a contratação seguiu critérios operacionais de transporte e não envolveu qualquer vínculo pessoal com os donos da aeronave.

Quem é Daniel Vorcaro no contexto desta notícia? Ele é um ex-banqueiro que foi sócio da Prime Aviation, empresa de táxi aéreo responsável pelo jatinho utilizado no voo citado pela reportagem.

Houve algum voo compartilhado com o ex-banqueiro? Não. A nota oficial do escritório negou categoricamente que Vorcaro tenha realizado viagens junto com o ministro Alexandre de Moraes ou sua esposa.

Qual a relação jurídica anterior entre o escritório e o Banco Master? O escritório prestou serviços jurídicos ao banco mediante um contrato de R$ 130 milhões, que foi suspenso após a liquidação da instituição pelo Banco Central.

A empresa de aviação foi escolhida por preferência pessoal? Segundo a nota, a escolha da aeronave é feita pela própria empresa de aviação civil contratada, não havendo influência dos passageiros nessa decisão operacional.