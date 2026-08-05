Chelsea x Juventus: escalações e onde assistir







Atividade de preparação da Juventus em Hong Kong – Foto: Divulgação / Juventus / Jogada10

Chelsea e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 8h30 (de Brasília), em mais um amistoso de preparação para a temporada 2026/27. A partida será disputada em Hong Kong e faz parte da turnê de pré-temporada das duas equipes pela Ásia.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na SportyNet (streaming).

Como chega o Chelsea

O Chelsea chega ao confronto após perder por 2 a 1 para o Tottenham, em Sydney, no primeiro clássico londrino da história realizado fora do Reino Unido. Para o duelo diante da Juventus, o técnico Xabi Alonso não poderá contar com Enzo Fernández e Pedro Neto, que ficaram fora da viagem da equipe.

Como chega a Juventus

A Juventus, por sua vez, entra em campo embalada pela vitória por 2 a 0 sobre o Nice, conquistada em Turim no último amistoso. O treinador Luciano Spalletti terá duas ausências importantes: Khephren Thuram e Lois Openda, que não foram relacionados para a partida.





Atividade de preparação da Juventus em Hong Kong – Foto: Divulgação / Juventus / Jogada10

Chelsea x Juventus

Amistoso internacional

Data e horário: quarta-feira, 05/08/2026, às 8h30 (de Brasília).

Local: Hong Kong (CHN).

Chelsea: Sanchez; Palestra, Fofana, Colwill e Hato; Caicedo, Lavia, Estêvão, Palmer e Gittens; João Pedro. Técnico: Xabi Alonso.

Juventus: Di Gregorio; Bremer, Kalulu e Kelly; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners e Cabal; Conceição, David, Yildiz. Técnico: Luciano Spalletti.

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