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✨🥣 Sua cozinha merece essa coleção!
Chegou a nova campanha +amigo Coleciona, com 8 potes importados NeoFlam, perfeitos para organizar e conservar seus alimentos com muito mais praticidade.
😍 Participar é fácil:
🛒 A cada R$ 20,00 em compras, você ganha 1 selo.
💳 Pagando com o Cartão +amigo, seus selos são em dobro!
⚠️ Para participar, basta estar cadastrado no Clube +amigo.
Comece a juntar seus selos e garanta seus potes com descontos especiais! 💙
✅️ Paraná Supermercados
📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados
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