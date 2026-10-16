Chuva de granizo atinge bairros de Curitiba; Defesa Civil emite Alertas de severidade alta

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Vários bairros de Curitiba registraram chuva de granizo no fim da tarde desta sexta-feira (16), com registros de quedas de árvores e alagamentos em alguns pontos da cidade, informou o G1.
Segundo o G1, entre os bairros afetados pelo granizo estão o Centro, Bigorrilho e Campina do Siqueira. Quedas de árvores foram registradas no Mercês e no Alto da XV. A reportagem também registrou relatos de alagamentos em áreas da cidade.
A Defesa Civil enviou um Alertas de severidade alta para a região de Curitiba, citando risco à segurança pessoal e patrimonial por conta de fortes temporais. Para a região dos Campos Gerais há um Alertas moderado, que orienta a população a monitorar as condições do tempo, informa a publicação.
Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as áreas de chuvas mais significativas já se afastavam do estado na sexta-feira. O órgão destacou a chegada de uma massa de ar mais frio, com queda de temperatura a partir do anoitecer.
O Simepar detalhou a previsão para os próximos dias: no sábado (17) as temperaturas ficam baixas/amenas em todo o estado, com mínimas abaixo de 10ºC em vários municípios da metade sul; no domingo (18) e na segunda (19) o tempo deve ficar estável na maior parte do Paraná, com variação de nebulosidade no leste e possibilidade de chuviscos entre a Serra do Mar e o litoral. As chuvas mais expressivas retornam de forma isolada na terça (20), e a partir de quarta (21) há previsão de um período de forte instabilidade até pelo menos o domingo de eleições (25), com volumes previstos acima de 100 mm e risco de tempestades, segundo o Simepar.
O G1 publicou imagens e vídeos dos fenômenos em Curitiba; a reportagem menciona a presença de material audiovisual que mostra as ocorrências.