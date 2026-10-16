NBA amplia restrições e orienta casas de apostas a vetar mercados específicos

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A NBA endureceu as regras sobre apostas nesta temporada e repassou às casas de apostas autorizadas uma lista de mercados proibidos, segundo um memorando ao qual a ESPN teve acesso e reportado pela Agência Estado ao CGN. As novas medidas somam-se a proibições anteriores sobre determinados tipos de apostas.
As mudanças ocorrem em meio a investigações sobre suspeitas de manipulação de resultados envolvendo jogadores e integrantes da liga, que aumentaram a pressão por maior controle sobre mercados oferecidos pelas plataformas de aposta.
Entre os mercados que a liga orientou a vetar, segundo CGN, estão:
A lista se soma a proibições já em vigor, como mercados envolvendo perdas de bola, faltas e lances livres desperdiçados, e restrições quanto a jogadores com contratos de dez dias ou do tipo two-way, que atuam também na G League.
A NBA determinou que jogadores, treinadores e integrantes das comissões técnicas recebam treinamentos presenciais sobre as regras de apostas. A liga também desenvolveu uma ferramenta com inteligência artificial para identificar movimentações suspeitas a partir de dados como relatórios de lesões, publicações em redes sociais e padrões de apostas.
A decisão da liga ocorreu após uma série de investigações citadas pela reportagem. Dois casos mencionados são os de Jontay Porter e Terry Rozier. Porter, ex-jogador do Toronto Raptors, foi banido da NBA em 2024 depois de uma investigação apontar que ele forneceu informações confidenciais a apostadores e limitou sua participação em partidas para favorecer apostas.
Já Terry Rozier foi preso em outubro de 2025, sob suspeita de envolvimento em um esquema de apostas com uso de informações privilegiadas; segundo CGN, ele se declarou inocente das acusações.