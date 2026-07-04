chuva isolada chega ao Rio nesta sexta-feira

A aproximação da passagem de uma frente fria no Rio vai mudar o tempo na cidade que amanheceu ensolarada, nesta sexta-feira. A temperatura será de 31 graus de máxima e mínima de 16 graus. Haverá um aumento na nebulosidade, e a chuva fraca e isolada deve cair partir do final do dia e com permanência até a madrugada, de acordo com o Sistema Alerta Rio. No sábado e domingo, dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, a mínima cai um pouco mais, e os cariocas vão precisar continuar com a capa e o guarda-chuva na bolsa. Nos dois dias, a máxima não deve passar dos 26 graus.

A chuva isolada deve chegar ao Rio no final do dia desta sexta-feira com ventos moderados e algumas rajadas em alguns pontos da cidade. Apesar disso, a temperatura vai permanecer estável. Na Barra e Jacarepaguá, a máxima deve chegar a 31 graus, com mínima de 16 graus. No Centro e na Grande Tijuca, os termômetros devem variar entre 16 graus e 29 graus. Na Zona Norte, a previsão é de mínima de 17 graus e máxima de 30 graus. Já na Zona Oeste, a temperatura pode oscilar entre 16 graus e 31 graus, enquanto na Zona Sul a mínima é de 20 graus e a máxima 30 graus.

No sábado, a máxima prevista é de 26 graus e a mínima de 16 graus. O tempo estará totalmente nublado e a chuva fraca será isolada e chega a qualquer momento na cidade.

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Corinthia Mes