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😂 DA SÉRIE: FRASES QUE O POLICIAL OUVE TODO SANTO DIA NAS RUAS DO PR – PARTE 1
🚔 …
🤣 E assim segue o dia a dia da nossa gloriosa Polícia Militar do Paraná, que encara cada situação com profissionalismo e muita paciência!
👮♂️ Respeito à polícia, sempre — porque por trás de cada abordagem tem trabalho sério e dedicação!
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