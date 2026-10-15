Dólar sobe 1,15% e fecha perto de R$ 5,09 com expectativa por Datafolha

Pesquisa Datafolha e menções a ‘tarifa zero’ de Lula levaram investidores a buscar hedge, dizem operadores ouvidos pela Agência Estado

O dólar à vista encerrou o pregão em alta de 1,15%, cotado a R$ 5,0868, impulsionado por uma postura defensiva de investidores diante da expectativa pela divulgação da pesquisa Datafolha, segundo CGN da Agência Estado.

Analistas e operadores consultados pelo sistema Broadcast atribuíram também a pressão ao noticiário que indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia prometer uma medida de “tarifa zero” para o transporte público em fins de semana e feriados, segundo fontes ouvidas pelo Estadão, o que teria trazido impulso à sua campanha.

Por que o dólar subiu

Operadores e analistas ouvidos pela Broadcast disseram que a alta reflete uma busca por proteção antes do Datafolha, cuja divulgação estava prevista a partir das 18h30, e que poderia indicar crescimento das intenções de voto em Lula. O estrategista-chefe do Sincra, Gustavo Cruz, afirmou que houve pessimismo de fim de pregão devido a essa expectativa.

Desempenho e números

Após atingir máxima intradiária de R$ 5,0983, o dólar fechou a R$ 5,0868, nível de fechamento mais alto desde 2 de outubro (R$ 5,2165), segundo a Agência Estado. Apesar da alta nos últimos três pregões, a moeda americana acumula queda de 1,70% no mês e recuo de 7,33% no ano frente ao real.

Leitura externa e cenários

Especialistas citados pela reportagem ressaltaram que o movimento foi majoritariamente doméstico e ligado ao cenário eleitoral. A Hedgepoint Global Markets avaliou que parte da demanda por dólar refletiu busca por hedge e não necessariamente indica tendência clara da taxa de câmbio.