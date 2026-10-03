Ciclista morre carbonizado após caminhão-tanque com 25 mil litros de etanol tombar na BR-376

Acidente em Jandaia do Sul em 3 de outubro de 2026; motorista não se feriu, bombeiros controlaram incêndio e parte da carga vazou para um rio.

Um ciclista morreu carbonizado depois que um caminhão-tanque carregado com 25 mil litros de etanol saiu da pista, tombou sobre ele e pegou fogo na BR-376, em Jandaia do Sul (norte do Paraná), na manhã de sábado (3 de outubro de 2026), segundo G1 da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.

O motorista do caminhão não ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar o incêndio; parte da vegetação às margens da pista foi atingida pelas chamas, informou a corporação.

Detalhes apurados