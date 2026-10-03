Ciclista morre carbonizado após caminhão-tanque com 25 mil litros de etanol tombar na BR-376
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Acidente em Jandaia do Sul em 3 de outubro de 2026; motorista não se feriu, bombeiros controlaram incêndio e parte da carga vazou para um rio.
Um ciclista morreu carbonizado depois que um caminhão-tanque carregado com 25 mil litros de etanol saiu da pista, tombou sobre ele e pegou fogo na BR-376, em Jandaia do Sul (norte do Paraná), na manhã de sábado (3 de outubro de 2026), segundo G1 da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.
O motorista do caminhão não ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar o incêndio; parte da vegetação às margens da pista foi atingida pelas chamas, informou a corporação.
Detalhes apurados
Segundo a RPC, a vítima pedalava pela rodovia quando o caminhão saiu da pista e tombou sobre ela.
O ciclista era de Maringá; a identidade não foi divulgada pela imprensa consultada.
O veículo transportava 25 mil litros de etanol. Os bombeiros relataram vazamento da carga.
O etanol e a água usada no combate ao incêndio escoaram em direção a um rio localizado abaixo do viaduto onde ocorreu o acidente; ainda não há informações públicas sobre eventual impacto ambiental.
As circunstâncias que fizeram o caminhão sair da pista não foram esclarecidas até a publicação desta reportagem.