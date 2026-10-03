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Ministério Público do Paraná em Ibiporã deflagra Operação Corsário contra grupo criminoso especializado em roubos de cargas de aparelhos eletrônicos em rodovias

Ministério Público do Paraná em Ibiporã deflagra Operação Corsário contra grupo criminoso especializado em roubos de cargas de aparelhos eletrônicos em rodovias

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Ministério Público do Paraná em Ibiporã deflagra Operação Corsário contra grupo criminoso especializado em roubos de cargas de aparelhos eletrônicos em rodovias
Ministério Público do Paraná em Ibiporã deflagra Operação Corsário contra grupo criminoso especializado em roubos de cargas de aparelhos eletrônicos em rodovias
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O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Ibiporã, no Norte Central do estado, deflagrou nesta quinta-feira, 24 de setembro, a Operação Corsário, com o objetivo de desarticular um grupo investigado por roubos em rodovias. A ação resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal contra cinco pessoas apontadas como integrantes de uma associação criminosa.

Áudio do Promotor de Justiça José Paulo Montesino Gomes da Silva

Os mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos em endereços de Londrina, Jaguapitã e Cambé. Além disso, foi executado um mandado de busca pessoal em Guaíra, onde um dos investigados foi localizado. A ofensiva tem como base um procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público com o apoio da Agência Local de Inteligência do 30º Batalhão da Polícia Militar. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara Criminal de Ibiporã.

Violência – Segundo apurado no curso das investigações, a organização criminosa mantinha um modo de operação padronizado e violento. As vítimas, condutoras de caminhões, eram interceptadas por equipes distribuídas em três veículos, com a participação direta de seis ou sete indivíduos. Os agentes criminosos agiam portando armas de fogo, inclusive fuzis, e utilizavam coletes e balaclavas para dificultar a identificação. O objetivo principal da associação era a subtração de aparelhos eletrônicos de origem estrangeira transportados por rodovias do Paraná.

Após a rendição dos motoristas, as cargas eram transferidas para os veículos do grupo e transportadas para pontos de descarregamento ainda sob investigação. Para dificultar o rastreamento pelas forças de segurança, os suspeitos adotavam táticas de despistamento, como a utilização de placas frias, por meio da fixação e posterior retirada de adesivos falsos sobre as placas originais, e o emprego de veículos registrados em nome de empresas de locação.

Foram apreendidos documentos, anotações, mídias e dispositivos eletrônicos, como smartphones e computadores. Foi deferida também a quebra do sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, permitindo a extração e a análise técnica imediata do conteúdo de e-mails e aplicativos de mensagens. Os envolvidos são investigados pela possível prática dos crimes de associação criminosa e roubo, somados aos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículos. O material arrecadado será periciado para a continuidade das diligências e para a identificação de eventuais outros integrantes do esquema.

Processo 0004448-11.2026.8.16.0090

Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4249

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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