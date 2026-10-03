Ministério Público do Paraná em Ibiporã deflagra Operação Corsário contra grupo criminoso especializado em roubos de cargas de aparelhos eletrônicos em rodovias

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Ibiporã, no Norte Central do estado, deflagrou nesta quinta-feira, 24 de setembro, a Operação Corsário, com o objetivo de desarticular um grupo investigado por roubos em rodovias. A ação resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal contra cinco pessoas apontadas como integrantes de uma associação criminosa.

Áudio do Promotor de Justiça José Paulo Montesino Gomes da Silva

Os mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos em endereços de Londrina, Jaguapitã e Cambé. Além disso, foi executado um mandado de busca pessoal em Guaíra, onde um dos investigados foi localizado. A ofensiva tem como base um procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público com o apoio da Agência Local de Inteligência do 30º Batalhão da Polícia Militar. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara Criminal de Ibiporã.

Violência – Segundo apurado no curso das investigações, a organização criminosa mantinha um modo de operação padronizado e violento. As vítimas, condutoras de caminhões, eram interceptadas por equipes distribuídas em três veículos, com a participação direta de seis ou sete indivíduos. Os agentes criminosos agiam portando armas de fogo, inclusive fuzis, e utilizavam coletes e balaclavas para dificultar a identificação. O objetivo principal da associação era a subtração de aparelhos eletrônicos de origem estrangeira transportados por rodovias do Paraná.

Após a rendição dos motoristas, as cargas eram transferidas para os veículos do grupo e transportadas para pontos de descarregamento ainda sob investigação. Para dificultar o rastreamento pelas forças de segurança, os suspeitos adotavam táticas de despistamento, como a utilização de placas frias, por meio da fixação e posterior retirada de adesivos falsos sobre as placas originais, e o emprego de veículos registrados em nome de empresas de locação.

Foram apreendidos documentos, anotações, mídias e dispositivos eletrônicos, como smartphones e computadores. Foi deferida também a quebra do sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, permitindo a extração e a análise técnica imediata do conteúdo de e-mails e aplicativos de mensagens. Os envolvidos são investigados pela possível prática dos crimes de associação criminosa e roubo, somados aos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículos. O material arrecadado será periciado para a continuidade das diligências e para a identificação de eventuais outros integrantes do esquema.

Processo 0004448-11.2026.8.16.0090

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